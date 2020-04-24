В Крыму выбрали лучшего воспитателя года

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом сообщили в отделе информационного политики администрации Ялты.Фото: отдел информационной политики администрации Ялты
Помимо этого, одним из лауреатов заочного тура V Всероссийского профессионального конкурса «Арктур» в номинации «Руководитель организации, реализующей программы дополнительного образования детей» стала директор Детского экологического центра в Ялте Жанна Точенюк. Она в октябре 2020 года отправится на финал конкурса в Волгоград.
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— Ялтинские педагоги всегда участвуют и побеждают, совершенствуют свое мастерство и добиваются успеха, — отметил начальник управления образования администрации Ялты Ренард Кутковский и поздравил коллег с высокими достижениями.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Крыму выпускные хотят провести в онлайне. Нынешняя эпидобстановка в республике не позволяет проводить массовые мероприятия, поэтому выпускные, вероятно, пройдут в режиме «онлайн». Однако позже вопрос может быть пересмотрен.
Вчера: Министр образования Крыма рассказала о способе сдачи экзаменов в этом году. Министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик рассказала о сроках и способе сдачи экзаменов в республике в текущем году.
Вчера: Минобраз отменил часть предметов для крымских школьников. Крымские школьники не будут отвлекаться на выполнение зданий по десятку неосновных предметов и курсам внеурочной деятельности, чтобы иметь больше времени на изучение русского языка и математики.
Среда, 22 апреля 2020: Учебный год в ялтинских школах завершат 22 мая, а выпускные могут отменить. Подробнее об этом, а также о других важных моментах окончания 2019-2020 учебного года рассказал начальник Управления образования Администрации города Ялта Ренард Кутковский.
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