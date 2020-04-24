В Крыму выбрали лучшего воспитателя года

По итогам республиканского этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года — 2020» «серебряным» призером стала воспитатель детского сада №19 «Солнышко» в Ялте Ирина Осипова.

Об этом сообщили в отделе информационного политики администрации Ялты.Фото: отдел информационной политики администрации Ялты

Помимо этого, одним из лауреатов заочного тура V Всероссийского профессионального конкурса «Арктур» в номинации «Руководитель организации, реализующей программы дополнительного образования детей» стала директор Детского экологического центра в Ялте Жанна Точенюк. Она в октябре 2020 года отправится на финал конкурса в Волгоград.

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— Ялтинские педагоги всегда участвуют и побеждают, совершенствуют свое мастерство и добиваются успеха, — отметил начальник управления образования администрации Ялты Ренард Кутковский и поздравил коллег с высокими достижениями.

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Среда, 22 апреля 2020 : Учебный год в ялтинских школах завершат 22 мая, а выпускные могут отменить. Подробнее об этом, а также о других важных моментах окончания 2019-2020 учебного года рассказал начальник Управления образования Администрации города Ялта Ренард Кутковский.