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В Крыму стали часто подделывать разрешения на передвижение

Пятница
24 апреля 2020
18:58

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
24 апреля 2020


Сотрудники полиции в Крыму начали чаще выявлять граждан с поддельными разрешениями на передвижение.

Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции в республике сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

«Продолжают граждане ходить по улицам с поддельными справками. Задокументирован факт: гражданин предъявил такую справку. Помимо того, что на него составлен протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ – будет привлечен к административной ответственности, суд даст оценку. На данный момент собраны материалы и в ближайшие дни будет возбужденно уголовное дело за использование поддельных документов. Это житель Симферополя, который находился на улице», – сказал Смаглин.

Ранее он сообщал, что возбуждено два уголовных дела по факту производства и продажи поддельных «разрешений» на передвижение по Крыму. Подделки производил житель Ялты и продавал их по три тысячи рублей.

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Общее количество зараженных коронавирусом в Крыму составило 53, выздоровели 29 человек. Количество граждан, находящихся под меднаблюдением, снизилось до 962 человек.

До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. Накануне власти сообщили, что с 1 мая будет разрешена деятельность большинства предприятий сферы услуг.

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