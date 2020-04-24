В Крыму поймали парней, чей костер привел к лесному пожару

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Феодосия
Новости за:
2020
Апрель 2020
24 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
Сотрудники пожарной части 111 пгт. Щебетовка ГКУ Пожарная охрана Республики Крым установили виновников крупного возгорания в пгт. Щебетовка (городской округ Феодосия).
Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что нарушителями требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима стали два молодых человека, один из них несовершеннолетний.
— Молодые люди в условиях особого противопожарного режима, развели костер на территории водоема Брынцевский. Огонь быстро распространился по сухому камышу и перешел в лес. Виновников пожара застали на месте преступления и задержали. Проведено расследование, виновные привлечены к административной ответственности, наложены штрафы, — рассказал министр.
По его словам, вчера, в 7:40, в службу спасения поступило сообщение о том, что в возле пгт. Щебетовка (городской округ Феодосия) горит камыш.
К месту происшествия были немедленно направлены огнеборцы пожарной части 111 пгт. Щебетовка ГКУ Пожарная охрана Республики Крым в составе 3-х человек и 1 единицы.
— По прибытии стало известно, что в районе водохранилища горит сухой камыш. Огонь быстро распространяется. Огнеборцами были проложены рукавные линии и подключена мотопомпа с двух сторон возгорания. К тушению были привлечены дополнительные силы войсковой части, базирующейся на территории муниципального образования.
Читайте: Пропавший в Крыму московский чиновник найден мертвым
Несмотря на все усилия, огонь успел перекинуться на расположенный рядом лесной массив. В течении полутора часов возгорание было локализовано и ликвидировано. Дальнейшее распространения огня на лес не допущено. Его площадь составила 1 гектар, — рассказал Шахов.
Сергей Шахов подчеркнул, что во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий – за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.
При этом, нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.
— Штрафные санкции были недавно ужесточены. Теперь нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей, на юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей, — сообщил Сергей Шахов.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Жена умершего в Крыму чиновника из Москвы опознала тело мужа. Супруга заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, Марина Ошарина опознала тело мужа, которое было обнаружено в Ялте.
Сегодня: В Крыму иномарка упала с обрыва. В поселке Орджоникидзе под Феодосией легковой автомобиль упал с обрыва, пострадал водитель.
Сегодня: В Крыму мужчина поджег дом своей сестры: погибли женщина и ребенок. Следственные органы Крыма возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и ее малолетнего ребенка в поселке Раздольное, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по РК и Севастополю.
Сегодня: К Земле летит астероид размером с Эльбрус. 29 апреля к Земле приблизится астероид диаметром от 1,8 до 4,1 километров.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/24/v-krymu-poimali-parnei-chei-koster-privel-k-lesnomu-pozharu-130722/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Глава Роспотребнадзора заявила о росте уровня заболеваемости COVID-19 в Крыму
18:30 Глава Роспотребнадзора заявила о росте уровня заболеваемости COVID-19 в Крыму
18:03 В Крыму поймали парней, чей костер привел к лесному пожару
17:14 Путин увеличил штрафы за неявку призывников
17:00 Половина заболевших COVID-19 в Крыму уже выздоровела
16:37 Две тысячи потребителей остались без света в Севастополе из-за повреждения кабеля
16:24 Власти закрывают на карантин все интернаты в Крыму
15:47 Гостиницы и общепит будут закрыты в Крыму минимум до лета
15:07 Жена умершего в Крыму чиновника из Москвы опознала тело мужа