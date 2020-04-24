В Крыму поймали парней, чей костер привел к лесному пожару

В пгт. Щебетовка задержаны виновники возгорания сухой растительности, перекинувшегося на лесной массив. Виновные привлечены к административной ответственности, наложены штрафы.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Сотрудники пожарной части 111 пгт. Щебетовка ГКУ Пожарная охрана Республики Крым установили виновников крупного возгорания в пгт. Щебетовка (городской округ Феодосия).

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что нарушителями требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима стали два молодых человека, один из них несовершеннолетний.

— Молодые люди в условиях особого противопожарного режима, развели костер на территории водоема Брынцевский. Огонь быстро распространился по сухому камышу и перешел в лес. Виновников пожара застали на месте преступления и задержали. Проведено расследование, виновные привлечены к административной ответственности, наложены штрафы, — рассказал министр.

По его словам, вчера, в 7:40, в службу спасения поступило сообщение о том, что в возле пгт. Щебетовка (городской округ Феодосия) горит камыш.

К месту происшествия были немедленно направлены огнеборцы пожарной части 111 пгт. Щебетовка ГКУ Пожарная охрана Республики Крым в составе 3-х человек и 1 единицы.

— По прибытии стало известно, что в районе водохранилища горит сухой камыш. Огонь быстро распространяется. Огнеборцами были проложены рукавные линии и подключена мотопомпа с двух сторон возгорания. К тушению были привлечены дополнительные силы войсковой части, базирующейся на территории муниципального образования.

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Несмотря на все усилия, огонь успел перекинуться на расположенный рядом лесной массив. В течении полутора часов возгорание было локализовано и ликвидировано. Дальнейшее распространения огня на лес не допущено. Его площадь составила 1 гектар, — рассказал Шахов.

Сергей Шахов подчеркнул, что во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий – за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.

При этом, нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.

— Штрафные санкции были недавно ужесточены. Теперь нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей, на юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей, — сообщил Сергей Шахов.

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