В Крыму мужчина поджег дом своей сестры: погибли женщина и ребенок

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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24 апреля 2020
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«Предварительно установлено, что сегодня примерно в 4 часа утра в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании частного дома по улице Восточная поселка Раздольное. При тушении пожара обнаружены тела 30-летней женщины и ее двухлетнего сына. Муж погибшей находится в больнице с ожогами в состоянии комы», – говорится в сообщении.
Установлено, что накануне у женщины и проживающим с ее семьей братом произошел конфликт на почве вопроса домовладения, после чего мужчина поджег дом и скрылся. Его тело обнаружено сотрудниками правоохранительных органов недалеко от дома с признаками суицида.
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На месте работают руководство и сотрудники Раздольненского межрайонного следственного отдела, руководство и следователи-криминалисты. Проводится осмотр места преступления с применением криминалистической техники и экспертных возможностей.
«В ходе следствия будет устанавливаться взаимодействие семьи и дана принципиальная правовая оценка соответствующим государственным службам и органам профилактики на предмет надзора за социально опасным гражданином, обеспечения безопасности семьи с малолетним ребенком», – добавили в ведомстве.
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