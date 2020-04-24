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Происшествия -> Происшествия, ДТП, пожары

В Крыму мужчина поджег дом своей сестры: погибли женщина и ребенок

Пятница
24 апреля 2020
12:23

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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24 апреля 2020


В Крыму мужчина поджег дом своей сестры: погибли женщина и ребенок

© Public Domain Pictures

Следственные органы Крыма возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и ее малолетнего ребенка в поселке Раздольное, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по РК и Севастополю.

«Предварительно установлено, что сегодня примерно в 4 часа утра в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании частного дома по улице Восточная поселка Раздольное. При тушении пожара обнаружены тела 30-летней женщины и ее двухлетнего сына. Муж погибшей находится в больнице с ожогами в состоянии комы», – говорится в сообщении.

Установлено, что накануне у женщины и проживающим с ее семьей братом произошел конфликт на почве вопроса домовладения, после чего мужчина поджег дом и скрылся. Его тело обнаружено сотрудниками правоохранительных органов недалеко от дома с признаками суицида.

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На месте работают руководство и сотрудники Раздольненского межрайонного следственного отдела, руководство и следователи-криминалисты. Проводится осмотр места преступления с применением криминалистической техники и экспертных возможностей.

«В ходе следствия будет устанавливаться взаимодействие семьи и дана принципиальная правовая оценка соответствующим государственным службам и органам профилактики на предмет надзора за социально опасным гражданином, обеспечения безопасности семьи с малолетним ребенком», – добавили в ведомстве.

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