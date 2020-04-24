В Крыму иномарка упала с обрыва

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Феодосия
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24 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел поздно вечером в четверг в районе завода «Гидроприбор». Водитель легкового автомобиля Hyundai не справился с управлением и съехал в обрыв.
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Прибывшие на место спасатели эвакуировали водителя. На автомобиле скорой помощи пострадавший транспортирован в больницу.
Сотрудники «КРЫМ-СПАС» приняли противопожарные меры на месте ДТП.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Жена умершего в Крыму чиновника из Москвы опознала тело мужа. Супруга заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, Марина Ошарина опознала тело мужа, которое было обнаружено в Ялте.
Сегодня: В Крыму мужчина поджег дом своей сестры: погибли женщина и ребенок. Следственные органы Крыма возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и ее малолетнего ребенка в поселке Раздольное, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по РК и Севастополю.
Сегодня: К Земле летит астероид размером с Эльбрус. 29 апреля к Земле приблизится астероид диаметром от 1,8 до 4,1 километров.
Вчера: В Крыму выгорело пять гектаров сухостоя. Крымские спасатели потушили возгорание сухостоя, возникшее накануне в Симферопольском районе.
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