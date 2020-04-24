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Происшествия -> Происшествия, ДТП, пожары

В Крыму иномарка упала с обрыва

Пятница
24 апреля 2020
13:18

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Феодосия

Новости за:
2020
Апрель 2020
24 апреля 2020


В поселке Орджоникидзе под Феодосией легковой автомобиль упал с обрыва, пострадал водитель.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел поздно вечером в четверг в районе завода «Гидроприбор». Водитель легкового автомобиля Hyundai не справился с управлением и съехал в обрыв.

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Прибывшие на место спасатели эвакуировали водителя. На автомобиле скорой помощи пострадавший транспортирован в больницу.

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» приняли противопожарные меры на месте ДТП.

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