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В Крыму для некоторых граждан обсерваторы будут платными

Пятница
24 апреля 2020
08:00

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
24 апреля 2020


В Крыму для некоторых граждан обсерваторы будут платными

© Крыминформ

В Крыму готовят изменения в указ о режиме повышенной готовности к ЧС, пишет КП-Крым.

Для прибывших из-за рубежа двухнедельный карантин в условиях обсерватора станет обязательным, а изолированные по решению суда заплатят за 14 дней нахождения в четырех стенах.

— Готовим проект указа об обязательном помещении в обсерватор по прибытию из-за рубежа, — сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. — И оплате нахождения в обсерваторе в случае принудительного поселения по решению суда при нарушении режима самоизоляции.

Указом главы региона все приезжающие на территорию Крыма из регионов с зарегистрированными случаями коронавирусной инфекции обязаны провести в самоизоляции 14 дней по месту пребывания, о чем необходимо сообщить на «горячую линию» в Минздрав Крыма 8-800-733-33-34 или 8-800-733-33-12.

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На граждан, прибывших из-за рубежа, эта норма не распространяется, поскольку постановлением главного санитарного врача РФ они помещаются в изолятор в обязательном порядке.

После введение режима повышенной готовности суды выносили несколько решений о помещении в обсерватор лиц, контактировавших с больными коронавирусом. По собственной воле отправляться в изоляцию под меднаблюдением они отказывались.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Медики наблюдают почти за тысячей прибывших из-за рубежа крымчан. В Крыму почти 1000 человек находятся под наблюдением медиков, поскольку контактировали с лицами, зараженными коронавирусом.

Вчера: Кислородный концентратор из Франции доставят в больницу Симферополя. Кислородный концентратор, который заказали для Симферопольской городской клинической больницы №7, уже проходит таможенные процедуры и скоро прибудет в Крым.

Вчера: Почти полсотни моряков отправятся в обсерватор после возвращения в Крым. Почти полсотни моряков, работающих на судах загранплавания, должны вернуться в Крым в ближайшие дни.

Вчера: В Крыму всех туристов из Таиланда все-таки поместили в обсерватор. На 10-й день они будут обследованы на коронавирус.

 

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