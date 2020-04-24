В Крыму бывшего замдиректора Севавтодора осудят за серию преступлений

В Севастополе бывший заместитель директора местного автодора предстанет перед судом за целую серию преступлений.

Об этом сообщает крымский Следком. Речь идет о покушении на получение взятки через посредника группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, подстрекательстве в вымогательстве, двух эпизодах мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

Установлено, что к сотруднику Севавтодора обратился местный житель, который представлял интересы фирмы. Он планировал закупить запчасти для техники. Сотрудник предприятия сообщил об этом замдиректора и начальнику отдела госзакупок, которые за содействие в проведении закупки потребовали 250 тысяч рублей. Однако представитель фирмы отказался участвовать в этой схеме.

На этом преступная деятельность замдиректора предприятия не закончилась. Он путем угроз и уговоров подстрекал начальника отдела шантажировать сотрудника Севавтодора, дабы тот заплатил 225 тысяч рублей, чтобы не была опубликована порочащая его информация. Последний испугался и деньги передал.

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Это преступление ФСБ удалось раскрыть при поддержке департамента общественной безопасности Севастополя.

Уже в ходе следствия выяснилось, что заместитель директора Севастодора и все тот же начальник отдела ввели в заблуждение руководителя предприятия и организовали мошенническую схему: заключались контракты на поставку товаров по завышенным ценам. В результате предприятию был нанесен ущерб в размере 1,7 миллиона рублей, которые между собой поделили сообщники.

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