В Крыму адвокат отозвал иск против указа Аксенова о «режиме повышенной готовности»

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Симферопольский адвокат Ярослав Остапенко отозвал свой административный иск против указа главы Крыма Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса.

Он считает, что иск мог привести к «дестабилизации в обществе».

«На данный момент в виду массового привлечения граждан Республики Крым за несоблюдение режима «самоизоляции», в виду подачи мной административного иска, некоторые граждане полагают, что соблюдение «самоизоляции» необязательно, а действия сотрудников полиции носят незаконный характер», – пояснил Остапенко.

Он также отметил, что после более глубокого анализа законодательства, пришел к выводу, что карантинные меры, которые ограничивают передвижение, «носят законный и вынужденный характер».

По словам Остапенко, Верховный суд Крыма оставил иск без движения до 7 мая, и он сам отозвал его.

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«Это было лично мое обдуманное решение которое мне далось непросто», – отметил адвокат и уточнил, что на него не оказывалось давление ни со стороны представителей администрации, ни правоохранительных органов.

Остапенко неделю назад оспорил в суде указ Аксенова о карантинных мерах, в том числе запрет на перемещение, посчитав, что это противоречит 27 статье Конституции России о свободе передвижения. По мнению адвоката, у главы Крыма нет полномочий на введение подобных ограничений.

В Крыму 53 подтвержденных случая заражения COVID-19, в Севастополе – 25. Режим самоизоляции из-за пандемии в Крыму и Севастополе продлили до 30 апреля.

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