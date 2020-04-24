У берегов Крыма четвертые сутки ищут пропавшего подводного охотника

Крымские спасатели продолжают поиски подводного охотника, пропавшего 20 апреля в акватории бухты Двуякорная.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, к поисковым работам привлечено 30 человек, четыре единицы техники и два плавсредства. Вчера к поисковым работам были привлечены дополнительные силы – дежурная смена Судакского АСО в составе шести спасателей.

«На мотолодке сотрудники «Крым-СПАС» обследовали акваторию мыса Меганом, мыса Бугас, мыса Толстый. Также были обследованы бухты от села Прибрежное до поселка Курортное и бухты Карадагского природного заповедника. По состоянию на 6:00 24 апреля поиски результатов не дали. Сегодня поисковые работы были возобновлены», – говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что все дни поиска были обследованы 80,6 км береговой линии, 96,3 км акватории и 200 тысяч квадратных метров морского дна.

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