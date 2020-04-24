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Происшествия -> Спасение на водах

У берегов Крыма четвертые сутки ищут пропавшего подводного охотника

Пятница
24 апреля 2020
12:44

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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24 апреля 2020


Крымские спасатели продолжают поиски подводного охотника, пропавшего 20 апреля в акватории бухты Двуякорная.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, к поисковым работам привлечено 30 человек, четыре единицы техники и два плавсредства. Вчера к поисковым работам были привлечены дополнительные силы – дежурная смена Судакского АСО в составе шести спасателей.

«На мотолодке сотрудники «Крым-СПАС» обследовали акваторию мыса Меганом, мыса Бугас, мыса Толстый. Также были обследованы бухты от села Прибрежное до поселка Курортное и бухты Карадагского природного заповедника. По состоянию на 6:00 24 апреля поиски результатов не дали. Сегодня поисковые работы были возобновлены», – говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что все дни поиска были обследованы 80,6 км береговой линии, 96,3 км акватории и 200 тысяч квадратных метров морского дна.

Новости Крыма сообщали ранее:

Среда, 22 апреля 2020: Возле берегов Феодосии больше суток ищут пропавшего дайвера. В акватории бухты «Двухякорная» в поселке Орджоникидзе спасатели ищут пропавшего во время подводной охоты мужчину.

Понедельник, 6 апреля 2020: Экипаж десантного корабля ЧФ спас рыбака в Севастопольской бухте. Экипаж большого десантного корабля Черноморского флота «Орск» спас тонущего рыбака в Севастополе.

Понедельник, 20 января 2020: Под Алуштой спасатели достали из ледяной воды пьяного мужчину, уплывшего от берега. В районе Рабочего Уголка под Алуштой спасатели вытащили из воды мужчину, заплывшего на расстояние примерно 10 метров от берега у необорудованного пляжа.

Понедельник, 4 ноября 2019: В Крыму продолжают искать пропавшего под Алуштой рыбака. Спасатели продолжают поиски рыбака, пропавшего в Черном море у берегов Алушты.

 

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