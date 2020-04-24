Симферополец с ножом пытался ограбить офис службы доставки

Полицейские задержали жителя Симферополя, который подозревается в совершении разбойного нападения.

Мужчина с ножом ворвался в офис службы доставки и потребовал отдать ему деньги, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В отдел полиции Симферополя поступило сообщение о том, в ночное время в офис службы доставки ворвался неизвестный и, угрожая работникам расправой, потребовал передать ему деньги из кассы, – сообщили в полиции. – Однако на момент совершения преступления денег в кассе предприятия не было. Не получив желаемого, злоумышленник скрылся».

Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался ранее не судимый симферополец. Мужчина признался в преступлении. По его словам, кухонный нож он выбросил в мусорный контейнер по дороге к дому.

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В отношении симферопольца было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

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