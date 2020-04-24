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Происшествия -> Криминал

Симферополец с ножом пытался ограбить офис службы доставки

Пятница
24 апреля 2020
09:27

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
24 апреля 2020


Полицейские задержали жителя Симферополя, который подозревается в совершении разбойного нападения.

Мужчина с ножом ворвался в офис службы доставки и потребовал отдать ему деньги, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В отдел полиции Симферополя поступило сообщение о том, в ночное время в офис службы доставки ворвался неизвестный и, угрожая работникам расправой, потребовал передать ему деньги из кассы, – сообщили в полиции. – Однако на момент совершения преступления денег в кассе предприятия не было. Не получив желаемого, злоумышленник скрылся».

Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался ранее не судимый симферополец. Мужчина признался в преступлении. По его словам, кухонный нож он выбросил в мусорный контейнер по дороге к дому.

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В отношении симферопольца было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Евпаториец пытался сжечь дом девушки из ревности. В Евпатории полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в поджоге.

Вчера: На даче пригодится: в Крыму женщина украла с АЗС большой мусорный бак. В Севастополе полиция задержала женщину, которая похитила мусорный бак с заправки на глазах сотрудников АЗС, сообщает пресс-служба МВД по региону.

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Среда, 22 апреля 2020: Жительница Алушты украла «виртуальную реальность». В Алуште полиция задержала 25-летнюю местную жительницу, укравшую из магазина цифровых товаров шлем виртуальной реальности и два контроллера для игровой приставки.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/24/simferopolets-s-nozhom-pytalsya-ograbit-ofis-sluzhby-dostavki-130678/

 
 

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