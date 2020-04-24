Севастопольский суд за день оштрафовал 10 нарушителей режима самоизоляции

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Все нарушители должны выплатить штрафы, сообщила пресс-служба суда.
«23 апреля Гагаринским районным судом привлечены к ответственности 10 севастопольцев, нарушившие режим самоизоляции, что подпадает под часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации)», – говорится в сообщении.
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Пять нарушителей получили штрафы в размере 1 тыс рублей, четверо – 2 тыс рублей. Один севастополец был оштрафован на 5 тыс рублей.
Ранее замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин сообщил, что полицейские за прошедшие сутки выявили 10 туристов-нарушителей режима самоизоляции.
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