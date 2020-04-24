Севастопольский суд за день оштрафовал 10 нарушителей режима самоизоляции

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 80 человек Бюджет Севастополя потеряет из-за коронавируса до пяти млрд рублей Еще до эпидемии в Крыму сняли сериал о смертельном вирусе В Крыму для некоторых граждан обсерваторы будут платными В Крыму адвокат отозвал иск против указа Аксенова о «режиме повышенной готовности»

Гагаринский районный суд Севастополя привлек к ответственности 10 жителей города, которые нарушили режим самоизоляции.

Все нарушители должны выплатить штрафы, сообщила пресс-служба суда.

«23 апреля Гагаринским районным судом привлечены к ответственности 10 севастопольцев, нарушившие режим самоизоляции, что подпадает под часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации)», – говорится в сообщении.

Читайте: Житель Бахчисарая предстанет перед судом за двойное убийство

Пять нарушителей получили штрафы в размере 1 тыс рублей, четверо – 2 тыс рублей. Один севастополец был оштрафован на 5 тыс рублей.

Ранее замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин сообщил, что полицейские за прошедшие сутки выявили 10 туристов-нарушителей режима самоизоляции.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Водитель из Армении накопил в Крыму штрафов на 300 тысяч рублей. Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Крыму водителя из Армении, который совершил 291 правонарушение на территории республики.

Сегодня : В Крыму бывшего замдиректора Севавтодора осудят за серию преступлений. В Севастополе бывший заместитель директора местного автодора предстанет перед судом за целую серию преступлений.

Сегодня : Житель Бахчисарая предстанет перед судом за двойное убийство. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Бахчисарая, обвиняемого в убийстве двух лиц.

Сегодня : В Крыму адвокат отозвал иск против указа Аксенова о «режиме повышенной готовности». Симферопольский адвокат Ярослав Остапенко отозвал свой административный иск против указа главы Крыма Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса.