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Севастопольский суд за день оштрафовал 10 нарушителей режима самоизоляции

Пятница
24 апреля 2020
11:16

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
24 апреля 2020


Гагаринский районный суд Севастополя привлек к ответственности 10 жителей города, которые нарушили режим самоизоляции.

Все нарушители должны выплатить штрафы, сообщила пресс-служба суда.

«23 апреля Гагаринским районным судом привлечены к ответственности 10 севастопольцев, нарушившие режим самоизоляции, что подпадает под часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации)», – говорится в сообщении.

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Пять нарушителей получили штрафы в размере 1 тыс рублей, четверо – 2 тыс рублей. Один севастополец был оштрафован на 5 тыс рублей.

Ранее замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин сообщил, что полицейские за прошедшие сутки выявили 10 туристов-нарушителей режима самоизоляции.

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