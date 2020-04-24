Путин увеличил штрафы за неявку призывников

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку призывников и утрату военного билета.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, согласно ему, штраф за непредставление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, увеличивается от 1 до 3 тысяч рублей (действует – от 300 рублей до 1 тысячи),передает НСН. Неоповещение граждан о вызове их по повестке — от 1 до 3 тысяч рублей (действует – от 500 рублей до 1 тысячи).

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Кроме того, за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету и уклонение от медицинского обследования штраф составит от 500 рублей до 3 тысяч (действует – от 100 рублей до 500 рублей).

Умышленная порча или утрата документов воинского учета теперь может обернуться штрафом в размере от 500 рублей до 3 тысяч рублей.

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