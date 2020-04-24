Путин увеличил штрафы за неявку призывников

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Апрель 2020
24 апреля 2020
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, согласно ему, штраф за непредставление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, увеличивается от 1 до 3 тысяч рублей (действует – от 300 рублей до 1 тысячи),передает НСН. Неоповещение граждан о вызове их по повестке — от 1 до 3 тысяч рублей (действует – от 500 рублей до 1 тысячи).
Читайте: В Крыму стало известно, каким будет военный призыв в условиях коронавируса
Кроме того, за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету и уклонение от медицинского обследования штраф составит от 500 рублей до 3 тысяч (действует – от 100 рублей до 500 рублей).
Умышленная порча или утрата документов воинского учета теперь может обернуться штрафом в размере от 500 рублей до 3 тысяч рублей.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Военный чиновник из Севастополя получил 12 лет колонии за взятки. Наказание в виде 12 лет лишения свободы получил бывший заместитель исполнительного директора по объектам Южного военного округа и Республики Крым АО «Главное управление обустройства войск».
Суббота, 18 апреля 2020: Офицер из Севастополя получил 2,5 года тюрьмы за наркоторговлю. Суд признал военнослужащего одной из воинских частей в Севастополе виновным в незаконном сбыте наркотических средств.
Суббота, 18 апреля 2020: Российские корабли отработали нанесение удара по морской группировке. Экипажи фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» провели учение по применению ракетного оружия по условному противнику в акватории Черного моря.
Пятница, 17 апреля 2020: Россия перебросит военных из Крыма в Абхазию для борьбы с коронавирусом. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота России перебрасываются в самопровозглашенную Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе флота.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/24/putin-uvelichil-shtrafy-za-neyavku-prizyvnikov-130718/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Подавать воду в Крым по Северо-Крымскому каналу уже технически невозможно
18:30 Глава Роспотребнадзора заявила о росте уровня заболеваемости COVID-19 в Крыму
18:03 В Крыму поймали парней, чей костер привел к лесному пожару
17:14 Путин увеличил штрафы за неявку призывников
17:00 Половина заболевших COVID-19 в Крыму уже выздоровела
16:37 Две тысячи потребителей остались без света в Севастополе из-за повреждения кабеля
16:24 Власти закрывают на карантин все интернаты в Крыму
15:47 Гостиницы и общепит будут закрыты в Крыму минимум до лета
15:07 Жена умершего в Крыму чиновника из Москвы опознала тело мужа