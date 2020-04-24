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Власть -> Армия и флот

Путин увеличил штрафы за неявку призывников

Пятница
24 апреля 2020
17:14

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
24 апреля 2020


Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку призывников и утрату военного билета.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, согласно ему, штраф за непредставление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, увеличивается от 1 до 3 тысяч рублей (действует – от 300 рублей до 1 тысячи),передает НСН. Неоповещение граждан о вызове их по повестке — от 1 до 3 тысяч рублей (действует – от 500 рублей до 1 тысячи).

Читайте: В Крыму стало известно, каким будет военный призыв в условиях коронавируса

Кроме того, за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету и уклонение от медицинского обследования штраф составит от 500 рублей до 3 тысяч (действует – от 100 рублей до 500 рублей).

Умышленная порча или утрата документов воинского учета теперь может обернуться штрафом в размере от 500 рублей до 3 тысяч рублей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Военный чиновник из Севастополя получил 12 лет колонии за взятки. Наказание в виде 12 лет лишения свободы получил бывший заместитель исполнительного директора по объектам Южного военного округа и Республики Крым АО «Главное управление обустройства войск».

Суббота, 18 апреля 2020: Офицер из Севастополя получил 2,5 года тюрьмы за наркоторговлю. Суд признал военнослужащего одной из воинских частей в Севастополе виновным в незаконном сбыте наркотических средств.

Суббота, 18 апреля 2020: Российские корабли отработали нанесение удара по морской группировке. Экипажи фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» провели учение по применению ракетного оружия по условному противнику в акватории Черного моря.

Пятница, 17 апреля 2020: Россия перебросит военных из Крыма в Абхазию для борьбы с коронавирусом. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота России перебрасываются в самопровозглашенную Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе флота.

 

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