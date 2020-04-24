Посевам и садам Крыма угрожает Аленка мохнатая

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом сообщили в филиале федерального государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Республике Крым.
«Аленка мохнатая – невинный на первый взгляд пушистый жук, серьезно повреждающий цветущие плодовые деревья: абрикос, персик, черешня, вишня, слива, груша и другие культуры. Питается вредитель цветками, выедая тычинки и пестики. Для предупреждения массового распространения вредителя руководителям хозяйств необходимо организовать мониторинг сельскохозяйственных посевов и насаждений», – говорится в сообщении.
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В учреждении отметили, что кроме плодовых деревьев жуки угрожают посевам озимого рапса и горчицы. В случае обнаружения вредителя необходимо проводить обработки препаратами, которые внесены в список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории России.
Аленка мохнатая (бронзовка мохнатая) – жук из семейства пластинчатоусых, относящийся к группе бронзовок. Жук распространен в лесостепных и степных зонах Средней и Южной Европы и Западной Азии.
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Воскресенье, 12 апреля 2020: В Крыму опасаются очередной засухи. Длительное отсутствие осадков в Крыму представляет угрозу для растений.
Вторник, 7 апреля 2020: В Крыму диких хищников подкармливают вакциной от бешенства. Специалисты ГБУ РК «Ялтинский городской ветеринарный лечебно-профилактический центр» проводят оральную иммунизацию диких плотоядных против бешенства, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии РК.
Воскресенье, 29 марта 2020: На сельхозпредприятия в Крыму не распространяются карантинные меры. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработаны дополнения к Рекомендациям работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
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