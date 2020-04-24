Посевам и садам Крыма угрожает Аленка мохнатая

Крымским аграриям следует начать мониторинг посевов для выявления жука аленка мохнатая, который угрожает сельскохозяйственным культурам.

Об этом сообщили в филиале федерального государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Республике Крым.

«Аленка мохнатая – невинный на первый взгляд пушистый жук, серьезно повреждающий цветущие плодовые деревья: абрикос, персик, черешня, вишня, слива, груша и другие культуры. Питается вредитель цветками, выедая тычинки и пестики. Для предупреждения массового распространения вредителя руководителям хозяйств необходимо организовать мониторинг сельскохозяйственных посевов и насаждений», – говорится в сообщении.

Читайте: Крымских аграриев призывают наконец-таки начать борьбу с сорняками

В учреждении отметили, что кроме плодовых деревьев жуки угрожают посевам озимого рапса и горчицы. В случае обнаружения вредителя необходимо проводить обработки препаратами, которые внесены в список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории России.

Аленка мохнатая (бронзовка мохнатая) – жук из семейства пластинчатоусых, относящийся к группе бронзовок. Жук распространен в лесостепных и степных зонах Средней и Южной Европы и Западной Азии.

Новости Крыма сообщали ранее:

Среда, 15 апреля 2020 : От заморозков в Крыму пострадали почти четыре тысячи гекторов садов. Почти 4 тысячи гектаров садов пострадали от мартовских и апрельских заморозков в 10 районах Крыма.

Воскресенье, 12 апреля 2020 : В Крыму опасаются очередной засухи. Длительное отсутствие осадков в Крыму представляет угрозу для растений.

Вторник, 7 апреля 2020 : В Крыму диких хищников подкармливают вакциной от бешенства. Специалисты ГБУ РК «Ялтинский городской ветеринарный лечебно-профилактический центр» проводят оральную иммунизацию диких плотоядных против бешенства, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии РК.

Воскресенье, 29 марта 2020 : На сельхозпредприятия в Крыму не распространяются карантинные меры. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработаны дополнения к Рекомендациям работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» с 30 марта по 3 апреля 2020 года.