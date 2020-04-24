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Коронавирус в Крыму

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Половина заболевших COVID-19 в Крыму уже выздоровела

Пятница
24 апреля 2020
17:00

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
24 апреля 2020


Половина заболевших COVID-19 в Крыму уже выздоровела

© pixabay.com

Из 57 крымчан, зараженных коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день выздоровели 29 человек.

Об этом сообщила вице-премьер республики – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская на заседании оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

«На сегодняшний день выявлено 57 положительных на COVID-19, 29 человек выписаны с выздоровлением, 28 продолжают лечение. Тяжелых нет. Это связано с тем, что население вовремя обращается за помощью к медикам, и выявление очень быстро проводится сегодня, в том числе по признакам ОРВИ сразу отбираются все пробы на коронавирус», – сказала она.По данным вице-премьера, под наблюдением медиков в связи с коронавирусом находятся 1032 человека. За последние сутки под наблюдение взяты 126 человек, снято 56. На дому находятся 854 человека, в стационаре – 77, в обсерваторах – 101 человек.

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Как сообщалось, за минувшие сутки в Республике Крым выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом, все – из ранее выявленных семейных очагов. Так, обнаружены двое заболевших в Джанкойском районе, один – в Бахчисарае, один – в Ялте.

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