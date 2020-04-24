Половина заболевших COVID-19 в Крыму уже выздоровела

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Глава Роспотребнадзора заявила о росте уровня заболеваемости COVID-19 в Крыму Власти закрывают на карантин все интернаты в Крыму Гостиницы и общепит будут закрыты в Крыму минимум до лета Хроники коронавируса: ситуация в Севастополе Что известно о новых заразившихся коронавирусом в Крыму
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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24 апреля 2020
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Об этом сообщила вице-премьер республики – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская на заседании оперативного штаба по борьбе с заболеванием.
«На сегодняшний день выявлено 57 положительных на COVID-19, 29 человек выписаны с выздоровлением, 28 продолжают лечение. Тяжелых нет. Это связано с тем, что население вовремя обращается за помощью к медикам, и выявление очень быстро проводится сегодня, в том числе по признакам ОРВИ сразу отбираются все пробы на коронавирус», – сказала она.По данным вице-премьера, под наблюдением медиков в связи с коронавирусом находятся 1032 человека. За последние сутки под наблюдение взяты 126 человек, снято 56. На дому находятся 854 человека, в стационаре – 77, в обсерваторах – 101 человек.
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Как сообщалось, за минувшие сутки в Республике Крым выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом, все – из ранее выявленных семейных очагов. Так, обнаружены двое заболевших в Джанкойском районе, один – в Бахчисарае, один – в Ялте.
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Сегодня: Глава Роспотребнадзора заявила о росте уровня заболеваемости COVID-19 в Крыму. Крым находится на этапе роста уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
Сегодня: Хроники коронавируса: ситуация в Севастополе. В Севастополе на утро 24 апреля новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано не было.
Сегодня: Что известно о новых заразившихся коронавирусом в Крыму. Четверо крымчан заразились коронавирусом из ранее выявленных очагов инфекции.
Сегодня: Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 80 человек. С учетом Севастополя на территории полуострова зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 обнаружили еще у четырех крымчан.
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