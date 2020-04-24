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Общество -> Детские сады, школы, ВУЗы

Около двух тысяч детей в Крыму не могут учиться из-за отсутствия интернета

Пятница
24 апреля 2020
19:29

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Апрель 2020
24 апреля 2020


Около 2 тыс. школьников по всему Крыму не могут учиться в дистанционном формате из-за отсутствия доступа к интернету, заявила министр образования и науки республики Валентина Лаврик.

«Есть часть детей, которые не обеспечены еще интернет-соединением, на сегодняшний день фиксированный интернет подключен у 25 детей на 16 адресах, мобильный интернет — у 32 детей на 29 адресах, согласован и готов к подключению еще 51 адрес», — рассказала Лаврик.

Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение организовать переговоры с интернет-провайдерами, чтобы вернуть этих ребят к учебе как можно скорее. «Предварительно, пока говорят, что до конца (учебного) года будет система дистанционного обучения. Давайте максимально все условия создадим», — сказал он.

В Крыму не самые доступные тарифы на интернет, особенно если их сравнивать с астраханскими интернет тарифами.

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Ранее школьникам Крыма, у которых нет технической возможности для дистанционного обучения, подарили планшеты. Об этом 15 апреля сообщил вице-спикер регионального парламента Владимир Бобков. «Гаджеты приобретаются в рамках благотворительности и раздаются детям семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущим или многодетным», — рассказал Бобков. Акцию планируется продолжать. Вице-спикер добавил, что в некоторых районах полуострова удалось договориться с провайдерами о бесплатном проведении интернета в дома, где есть школьники.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Власти закрывают на карантин все интернаты в Крыму. Психоневрологические интернаты, дома престарелых и дома-интернаты для детей сирот в Крыму будут помещены под двухнедельный карантин с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Сегодня: В Крыму выбрали лучшего воспитателя года. По итогам республиканского этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года — 2020» «серебряным» призером стала воспитатель детского сада №19 «Солнышко» в Ялте Ирина Осипова.

Вчера: В Крыму выпускные хотят провести в онлайне. Нынешняя эпидобстановка в республике не позволяет проводить массовые мероприятия, поэтому выпускные, вероятно, пройдут в режиме «онлайн». Однако позже вопрос может быть пересмотрен.

Вчера: Министр образования Крыма рассказала о способе сдачи экзаменов в этом году. Министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик рассказала о сроках и способе сдачи экзаменов в республике в текущем году.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/24/okolo-dvuh-tysyach-detei-v-krymu-ne-mogut-uchitsya-izza-otsutstviya-interneta-130741/

 
 

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