Около двух тысяч детей в Крыму не могут учиться из-за отсутствия интернета

Использованы материалы: Новости Крыма
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«Есть часть детей, которые не обеспечены еще интернет-соединением, на сегодняшний день фиксированный интернет подключен у 25 детей на 16 адресах, мобильный интернет — у 32 детей на 29 адресах, согласован и готов к подключению еще 51 адрес», — рассказала Лаврик.
Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение организовать переговоры с интернет-провайдерами, чтобы вернуть этих ребят к учебе как можно скорее. «Предварительно, пока говорят, что до конца (учебного) года будет система дистанционного обучения. Давайте максимально все условия создадим», — сказал он.
В Крыму не самые доступные тарифы на интернет, особенно если их сравнивать с астраханскими интернет тарифами.
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Ранее школьникам Крыма, у которых нет технической возможности для дистанционного обучения, подарили планшеты. Об этом 15 апреля сообщил вице-спикер регионального парламента Владимир Бобков. «Гаджеты приобретаются в рамках благотворительности и раздаются детям семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущим или многодетным», — рассказал Бобков. Акцию планируется продолжать. Вице-спикер добавил, что в некоторых районах полуострова удалось договориться с провайдерами о бесплатном проведении интернета в дома, где есть школьники.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Власти закрывают на карантин все интернаты в Крыму. Психоневрологические интернаты, дома престарелых и дома-интернаты для детей сирот в Крыму будут помещены под двухнедельный карантин с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Сегодня: В Крыму выбрали лучшего воспитателя года. По итогам республиканского этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года — 2020» «серебряным» призером стала воспитатель детского сада №19 «Солнышко» в Ялте Ирина Осипова.
Вчера: В Крыму выпускные хотят провести в онлайне. Нынешняя эпидобстановка в республике не позволяет проводить массовые мероприятия, поэтому выпускные, вероятно, пройдут в режиме «онлайн». Однако позже вопрос может быть пересмотрен.
Вчера: Министр образования Крыма рассказала о способе сдачи экзаменов в этом году. Министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик рассказала о сроках и способе сдачи экзаменов в республике в текущем году.
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