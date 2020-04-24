Керчанин предстанет перед судом за растление несовершеннолетних

СК завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Керчи, который обвиняется в серии половых преступлений в отношении школьниц 8-12 лет.

Мужчину обвиняют также в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов в интернете, сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя города Керчь. Он обвиняется в 44 эпизодах преступлений, среди которых совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенных в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, незаконное изготовление и оборот порнографических материалов с использованием сети интернет (пункт «б» части 4 статьи 132, пунктом «б» части 3 статьи 242 УК РФ)», – говорится в сообщении.

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Следователи установили, что мужчина с сентября 2018 по март 2019 года со своей личной страницы в сети «ВКонтакте» вступал в переписку со школьницами в возрасте от 8 до 12 лет, проживающими в различных регионах России, растлевая их посредством социальной сети. Сообщения от молодого человека на странице дочери обнаружила мама из Архангельска. После этого родители обратились в правоохранительные органы.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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