Какой сегодня праздник 24 апреля

Сегодня, 24 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День российского стоматолога

Стоматология является одной из самых древних отраслей медицины в мире. При археологических раскопках находили черепа людей, живших 5,5 и даже 7 тысяч лет до нашей эры, в зубах которых для лечения кариеса были просверлены отверстия. На Западе профессиональный праздник стоматологов принято отмечать 9 февраля, в день памяти святой Аполлонии – небесной покровительницы этой профессии, а также всех, кто страдает от зубной боли. В православной традиции тоже есть покровитель зубных врачей и их пациентов – святой Антипа. День его памяти – 24 апреля – и стал Днем российского стоматолога.

Всемирный день защиты лабораторных животных (World Day for Laboratory Animals)

24 апреля в календаре экологических дат отмечен как Всемирный день защиты лабораторных животных (World Day for Laboratory Animals), который был учрежден Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных (ИнтерНИЧ) в 1979 году и поддержан ООН.

Первоначально он «отмечался» зоозащитными организациями в ряде стран, а сегодня уже по всему миру активно развивается движение против вивисекции (экспериментов и опытов над лабораторными животными), которое поддерживают активисты различных общественных и зоозащитных организаций.

Антип Водогон

Народный праздник «Антип Водогон» отмечается 24 апреля (по старому стилю - 11 апреля). В православном церковном календаре это день почтения памяти святого мученика Антипы Пергамского, епископа. Другие названия праздника: «День Антипа», «Антип», «Половод», «Водогон». День считался неподходящим для посадок, поэтому крестьяне 24 апреля в поле не работали.

Также сегодня, 24 апреля, отмечают такие праздники:

- Международный день солидарности молодежи (International Day of Youth Solidarity)

- Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира (International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace)

- День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей

- Празднование в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»

- Рамадан - начало поста у мусульман

- День рождения газированной воды

- Международный день собак-поводырей (International Guide Dog Day)

- Международный день защиты от шума (International Noise Awareness Day)

- День витражных сказок

- День денима (Denim Day)

- День модной революции (Fashion Revolution Day)

- День сосиски в тесте (National Pigs-in-a-Blanket Day) в США

- День памяти жертв геноцида в Армении

- День монгольских генералов

- День демократии в Непале

Сегодня именины празднуют: Иван, Ефим, Яков, Мартиниан, Варсонофий, Тихон, Антип, Прокесс, Фармуфий, Харитон.

Что происходило 24 апреля в прошлые годы

1184 - по преданию, в этот день греческие воины смогли пробраться в Трою при помощи троянского коня

1479 - Тутмос III занял трон Египта, хотя фактическая власть все больше переходила в руки Хатшепсут

1605 - московский престол занял 16-летний Федор Борисович, сын Бориса Годунова

1617 - на мосту Лувра по приказу короля Людовика XIII убили фактического правителя Франции маркиза Кончини

1671 - в Кагальник схвачен глава казачьего бунта Степан Разин

1771 - побережье японского острова Ишигаки потерпел удара цунами высотой 85 м.

1833 - в США запатентована газированная вода

1846 - началась американо-мексиканская война.

1877 - Россия объявила войну Османской империи

1884 - Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана

1900 - издана основная книга Зигмунда Фрейда «Толкование снов»

1918 - на тайном совещании с командованием немецкой армии генерал Павел Скоропадский договорился о поддержке немцами свержения Центральной Рады

1919 - большевики на один день захватили Киев

1940 - Генрих Гиммлер подписал приказ о создании концентрационного лагеря в Освенциме.

1953 - английская королева Елизавета II предоставила рыцарский титул Уинстону Черчиллю

1957 - на Государственном совещании КНР Мао Цзедун заявил: «Не надо читать много книг»

1967 - в Греции хунта «черных полковников» запретила ношение мини-юбок

1987 - в Персидском заливе американский флот впервые в мире использовал дельфинов в военных целях

2004 - Виталий Кличко в бою с Кори Сандерсом завоевал вакантный титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 24 апреля. Какие праздники будут завтра?

