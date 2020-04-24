К Земле летит астероид размером с Эльбрус

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29 апреля к Земле приблизится астероид диаметром от 1,8 до 4,1 километров.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Центр исследования околоземных объектов.

Согласно оценкам специалистов, астероид по размерам превышает Уральские горы и чуть не дотягивает до Эльбруса.

Предполагается, что «незваный космический гость» пролетит от Земли на расстоянии 6,2 миллиона километров на скорости 8,7 километров в секунду. Это расстояние в 16 раз больше, чем от Земли до Луны.

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В следующий раз этот астероид под названием 52768 (1998 OR2) приблизится к Земле в 2031 году.

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