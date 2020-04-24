К Земле летит астероид размером с Эльбрус

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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24 апреля 2020
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Центр исследования околоземных объектов.
Согласно оценкам специалистов, астероид по размерам превышает Уральские горы и чуть не дотягивает до Эльбруса.
Предполагается, что «незваный космический гость» пролетит от Земли на расстоянии 6,2 миллиона километров на скорости 8,7 километров в секунду. Это расстояние в 16 раз больше, чем от Земли до Луны.
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В следующий раз этот астероид под названием 52768 (1998 OR2) приблизится к Земле в 2031 году.
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