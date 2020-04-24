Хроники коронавируса: ситуация в Севастополе

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Что известно о новых заразившихся коронавирусом в Крыму Власти Крыма напомнили о рисках приема командировочных туристов Севастопольский суд за день оштрафовал 10 нарушителей режима самоизоляции Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 80 человек Бюджет Севастополя потеряет из-за коронавируса до пяти млрд рублей
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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2020
Апрель 2020
24 апреля 2020
В стационаре инфекционной больницы находятся 20 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, они получают необходимую медицинскую помощь. Еще пятеро выписаны.
Как сообщает пресс-служба правительства, на сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 117 человек. Под наблюдением по месту жительства 1598 человек.
«В пансионате «Изумруд», который действует в режиме обсерватора, находятся медработники четвертой горбольницы. Под медицинским наблюдением в Свято-Георгиевском монастыре, где был обнаружен больной COVID-19, находится 21 человек», - рассказали в правительстве города.
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Как сообщалось ранее, в Крыму на утро 24 апреля обнаружены еще четыре случая заболевания. На сегодняшний день 57 заразившихся, из них 23 уже выздоровели.заражения новой коронавирусной инфекцией.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Что известно о новых заразившихся коронавирусом в Крыму. Четверо крымчан заразились коронавирусом из ранее выявленных очагов инфекции.
Сегодня: Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 80 человек. С учетом Севастополя на территории полуострова зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 обнаружили еще у четырех крымчан.
Сегодня: В Крыму для некоторых граждан обсерваторы будут платными. В Крыму готовят изменения в указ о режиме повышенной готовности к ЧС, пишет КП-Крым.
Вчера: Медики наблюдают почти за тысячей прибывших из-за рубежа крымчан. В Крыму почти 1000 человек находятся под наблюдением медиков, поскольку контактировали с лицами, зараженными коронавирусом.
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