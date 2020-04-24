Хроники коронавируса: ситуация в Севастополе

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В Севастополе на утро 24 апреля новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано не было.

В стационаре инфекционной больницы находятся 20 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, они получают необходимую медицинскую помощь. Еще пятеро выписаны.

Как сообщает пресс-служба правительства, на сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 117 человек. Под наблюдением по месту жительства 1598 человек.

«В пансионате «Изумруд», который действует в режиме обсерватора, находятся медработники четвертой горбольницы. Под медицинским наблюдением в Свято-Георгиевском монастыре, где был обнаружен больной COVID-19, находится 21 человек», - рассказали в правительстве города.

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Как сообщалось ранее, в Крыму на утро 24 апреля обнаружены еще четыре случая заболевания. На сегодняшний день 57 заразившихся, из них 23 уже выздоровели.заражения новой коронавирусной инфекцией.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Что известно о новых заразившихся коронавирусом в Крыму. Четверо крымчан заразились коронавирусом из ранее выявленных очагов инфекции.

Сегодня : Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 80 человек. С учетом Севастополя на территории полуострова зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 обнаружили еще у четырех крымчан.

Сегодня : В Крыму для некоторых граждан обсерваторы будут платными. В Крыму готовят изменения в указ о режиме повышенной готовности к ЧС, пишет КП-Крым.

Вчера : Медики наблюдают почти за тысячей прибывших из-за рубежа крымчан. В Крыму почти 1000 человек находятся под наблюдением медиков, поскольку контактировали с лицами, зараженными коронавирусом.