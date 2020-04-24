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Коронавирус в Крыму

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Хроники коронавируса: ситуация в Севастополе

Пятница
24 апреля 2020
13:32

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
24 апреля 2020


В Севастополе на утро 24 апреля новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано не было.

В стационаре инфекционной больницы находятся 20 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, они получают необходимую медицинскую помощь. Еще пятеро выписаны.

Как сообщает пресс-служба правительства, на сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 117 человек. Под наблюдением по месту жительства 1598 человек.

«В пансионате «Изумруд», который действует в режиме обсерватора, находятся медработники четвертой горбольницы. Под медицинским наблюдением в Свято-Георгиевском монастыре, где был обнаружен больной COVID-19, находится 21 человек», - рассказали в правительстве города.

Читайте: В Крыму 35 медицинских работников могли заразиться COVID-19

Как сообщалось ранее, в Крыму на утро 24 апреля обнаружены еще четыре случая заболевания. На сегодняшний день 57 заразившихся, из них 23 уже выздоровели.заражения новой коронавирусной инфекцией.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Что известно о новых заразившихся коронавирусом в Крыму. Четверо крымчан заразились коронавирусом из ранее выявленных очагов инфекции.

Сегодня: Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 80 человек. С учетом Севастополя на территории полуострова зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 обнаружили еще у четырех крымчан.

Сегодня: В Крыму для некоторых граждан обсерваторы будут платными. В Крыму готовят изменения в указ о режиме повышенной готовности к ЧС, пишет КП-Крым.

Вчера: Медики наблюдают почти за тысячей прибывших из-за рубежа крымчан. В Крыму почти 1000 человек находятся под наблюдением медиков, поскольку контактировали с лицами, зараженными коронавирусом.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/24/hroniki-koronavirusa-situatsiya-v-sevastopole-130719/

 
 

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