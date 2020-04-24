Готовится праздник: в мае на набережной Ялты откроют новый общественный туалет

Уже ведутся работы по установке общественного туалета напротив торгового центра «Фонтан» в Ялте.

С инициативой установить современный общественный туалет выступил ялтинский предприниматель, сообщили в отделе информационной политики администрации Ялты.

Выбор места обусловлен близостью коммуникаций и размерами отведенного пространства.

— В свое время в этой местности уже располагался туалет – в снесенном торговом центре «Еда», и был очень востребованным. Кроме того, именно напротив «Фонтана» при каждом массовом мероприятии устанавливают биотуалеты, — говорится в сообщении.

В новом туалете предусмотрены две мужских кабинки, четыре женских, уборная для людей с ограниченными возможностями и столик для пеленания детей.

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— Материалы для внутренней отделки используются довольно дорогие. Подумал предприниматель и о внешней эстетике, применив зеркальное стекло. Проект – пилотный.

Туалет откроют, презентуют. Если общественность одобрит, то власти проработают вопрос установки подобных уборных и в других местах – главное, чтобы рядом были соответствующие коммуникации, — рассказали в департаменте архитектуры.

Стоимость посещения новой уборной еще прорабатывается, но предполагается, что установят тариф в размере 20-25 рублей.

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