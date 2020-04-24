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Гостиницы и общепит будут закрыты в Крыму минимум до лета

Пятница
24 апреля 2020
15:47

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
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Апрель 2020
24 апреля 2020


Гостиницы и общепит будут закрыты в Крыму минимум до лета

© Pixabay

Предприятия общественного питания, гостиничной и санаторно-курортной сферы будут закрыты в Крыму минимум до июня.

Об этом во время заседания рабочей группы по разработке и реализации мероприятий по упрощению условий ведения бизнеса в Крыму сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«По открытию объектов общественного питания и торговли, предприятий гостиничного и санаторно-курортного комплекса – до июня этот вопрос даже не рассматривается. Предприятия сферы общественного питания имеют право торговать дистанционно, мы это не запрещали изначально», – сообщила Пеньковская.

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Предприятия общественного питания, ночные клубы, кинотеатры, развлекательные центры и другие досуговые заведения закрыты в Крыму с 28 марта. Объектам размещения в республике запрещено принимать отдыхающих до 1 июня.

С 1 мая в Крыму будет разрешена деятельность ряда предприятий сферы услуг, в том числе салонам красоты и парикмахерским.

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