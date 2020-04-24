Главный храм российских военных украшает мозаика с Путиным, Сталиным и «Крым наш»

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Издание «МБХ медиа» опубликовало фотографии незаконченных мозаик, которыми будут украшены стены главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке.

Снимки прислал неназванный подписчик в телеграм-бот издания.

На одном из фото видны изображения президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова.

На еще на одной мозаике изображен парад Победы 1945 года на Красной площади в Москве. На ней виден портрет Иосифа Сталина. На другом панно изображены несколько женщин и надпись «Крым наш».

Главный храм Вооруженных сил России планируется открыть 9 мая 2020 года в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Высота здания составит 95 метров, что сделает его третьим по высоте православным храмом мира.

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Приделы храма будут посвящены покровителям родов войск, на стенах будут установлены рельефные изображения эпизодов Второй мировой войны, в том числе выдуманных.

Строительство храма обошлось в почти шесть миллиардов рублей. Половину из этой суммы составили пожертвования, остальные средства выделили власти Москвы и Подмосковья.

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