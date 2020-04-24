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Коронавирус в Крыму

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Глава Роспотребнадзора заявила о росте уровня заболеваемости COVID-19 в Крыму

Пятница
24 апреля 2020
18:30

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
24 апреля 2020


Глава Роспотребнадзора заявила о росте уровня заболеваемости COVID-19 в Крыму

© ria.ru

Крым находится на этапе роста уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Об этом во время заседания рабочей группы по вопросам поддержки предпринимательства в республике заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Темп прироста заболеваемости на территории полуострова не имеет тенденции к снижению. Мы сегодня фиксируем рост заболеваемости. Да, это очаговая заболеваемость, известные нам очаги, но тем не менее снижения мы сегодня не наблюдаем. Что уж тут грех таить. В принципе мы не дошли до плато, мы еще только находимся на подъеме заболеваемости», – констатировала Пеньковская.

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Заражение COVID-19 за предыдущие сутки выявлено еще у четырех жителей Крыма.

Общее количество зараженных коронавирусом в Крыму составило 57, выздоровели 29 человек. Количество граждан, находящихся под меднаблюдением, снизилось до 962 человек.

До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. Накануне власти сообщили, что с 1 мая будет разрешена деятельность большинства предприятий сферы услуг.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Половина заболевших COVID-19 в Крыму уже выздоровела. Из 57 крымчан, зараженных коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день выздоровели 29 человек.

Сегодня: Хроники коронавируса: ситуация в Севастополе. В Севастополе на утро 24 апреля новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано не было.

Сегодня: Что известно о новых заразившихся коронавирусом в Крыму. Четверо крымчан заразились коронавирусом из ранее выявленных очагов инфекции.

Сегодня: Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 80 человек. С учетом Севастополя на территории полуострова зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 обнаружили еще у четырех крымчан.

 

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