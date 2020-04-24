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Еще до эпидемии в Крыму сняли сериал о смертельном вирусе

Пятница
24 апреля 2020
09:09

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
24 апреля 2020


Еще до эпидемии в Крыму сняли сериал о смертельном вирусе

© telesputnik.ru

В поселке Курортное у подножья горы Кара-Даг сняли сериал «Закрытый сезон», премьера которого состоится уже на следующей неделе, сообщает портал «Кино.mail.ru».

Отмечается, что сериал начали снимать за полгода до объявления пандемии, в сентябре 2019 года.

Сюжет картины рассказывает о южном приморском городке, который живет за счет туристической сферы. Однако неожиданно там начинают умирать люди. В город приезжают эпидемиологи и принимают решение закрыть всю туристическую отрасль на карантин. В главной роли - Дарья Урсуляк, а также Кирилл Гребенщиков и Нелли Уварова, которая ради роли побрилась наголо.

«Истории эпидемий всегда будут востребованы. Они не столько рассказывают о болезни, сколько напоминают о том, что любой мир – и частный, и наш общий – может рухнуть в мгновение ока. Но парадокс в том, что ни одна эпидемия еще не изменила человечество. Шок, боль и радость проходят. И все возвращается на круги своя. Так, думаю, будет и с короной. Эта эпидемия не первая и не последняя», – рассказала Алена Званцова, выступившая автором сценария и креативным продюсером «Закрытого сезона».

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Режиссер картины Дарья Полторацкая отметила, что, когда вернулась на место съемок в марте, хозяин местной гостиницы сравнивал сериал с тем, что происходит в мире в связи с панедмией коронавируса и спрашивал про финал «Закрытого сезона».

«Это история о том, что в любых испытаниях, которые иногда совсем неожиданно на нас сваливаются и приходят не с той стороны, откуда ждали, надо оставаться человеком»,- рассказала режиссер.

Премьера картины состоится 28 апреля на платных сервисах. Позже сериал также покажут на канале «Россия 1».

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