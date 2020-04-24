Еще до эпидемии в Крыму сняли сериал о смертельном вирусе

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Отмечается, что сериал начали снимать за полгода до объявления пандемии, в сентябре 2019 года.
Сюжет картины рассказывает о южном приморском городке, который живет за счет туристической сферы. Однако неожиданно там начинают умирать люди. В город приезжают эпидемиологи и принимают решение закрыть всю туристическую отрасль на карантин. В главной роли - Дарья Урсуляк, а также Кирилл Гребенщиков и Нелли Уварова, которая ради роли побрилась наголо.
«Истории эпидемий всегда будут востребованы. Они не столько рассказывают о болезни, сколько напоминают о том, что любой мир – и частный, и наш общий – может рухнуть в мгновение ока. Но парадокс в том, что ни одна эпидемия еще не изменила человечество. Шок, боль и радость проходят. И все возвращается на круги своя. Так, думаю, будет и с короной. Эта эпидемия не первая и не последняя», – рассказала Алена Званцова, выступившая автором сценария и креативным продюсером «Закрытого сезона».
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Режиссер картины Дарья Полторацкая отметила, что, когда вернулась на место съемок в марте, хозяин местной гостиницы сравнивал сериал с тем, что происходит в мире в связи с панедмией коронавируса и спрашивал про финал «Закрытого сезона».
«Это история о том, что в любых испытаниях, которые иногда совсем неожиданно на нас сваливаются и приходят не с той стороны, откуда ждали, надо оставаться человеком»,- рассказала режиссер.
Премьера картины состоится 28 апреля на платных сервисах. Позже сериал также покажут на канале «Россия 1».
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