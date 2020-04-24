Эксперты спрогнозировали спад цен на жилье на фоне пандемии

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Эксперты считают, что до конца года в России произойдет снижение цен на жилье на 10-20%.

Как сообщили «Известия», на стоимость жилья повлияет снижение спроса из-за последствий пандемии коронавируса.

«Средняя стоимость квартир в новостройках в России в апреле 2020-го увеличилась на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но до конца года – на фоне пандемии коронавируса и, как следствие, сокращения спроса – эксперты прогнозируют снижение цен на вторичное жилье – на 15–20%, новостройки – на 10%. Однако пока цены – по отношению к марту – поменялись не кардинально», – пишет издание.

По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, влияние на стоимость будет оказывать не только падение доходов населения, но и смещение спроса в пользу первичного рынка из-за новой программы субсидирования ипотечной ставки под 6,5%. При этом рынок как первичной, так и вторичной недвижимости реагирует на изменения спроса не моментально, а с лагом во времени.

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Но в целом на вторичном рынке наступил переломный момент – впервые за последние два года цены начали падать, подчеркнул директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Пока это снижение незначительное – не более 1%. Но такой средний показатель связан с тем, что часть собственников на фоне нестабильной ситуации старается продать свою недвижимость дороже, а другие уже приняли новую реальность и готовы делать скидки, сказал он.

Например, в некоторых регионах уже сейчас скидки на трехкомнатные вторичные квартиры составляют 25-30%, на одно- и двухкомнатные – 10-15%. И этот тренд будет только нарастать, уверен эксперт.

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