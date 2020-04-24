Эксперты спрогнозировали спад цен на жилье на фоне пандемии

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2020
Апрель 2020
24 апреля 2020
© 2x2.su
Как сообщили «Известия», на стоимость жилья повлияет снижение спроса из-за последствий пандемии коронавируса.
«Средняя стоимость квартир в новостройках в России в апреле 2020-го увеличилась на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но до конца года – на фоне пандемии коронавируса и, как следствие, сокращения спроса – эксперты прогнозируют снижение цен на вторичное жилье – на 15–20%, новостройки – на 10%. Однако пока цены – по отношению к марту – поменялись не кардинально», – пишет издание.
По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, влияние на стоимость будет оказывать не только падение доходов населения, но и смещение спроса в пользу первичного рынка из-за новой программы субсидирования ипотечной ставки под 6,5%. При этом рынок как первичной, так и вторичной недвижимости реагирует на изменения спроса не моментально, а с лагом во времени.
Читайте: Российская нефть Urals уже стоит менее 12 долларов
Но в целом на вторичном рынке наступил переломный момент – впервые за последние два года цены начали падать, подчеркнул директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Пока это снижение незначительное – не более 1%. Но такой средний показатель связан с тем, что часть собственников на фоне нестабильной ситуации старается продать свою недвижимость дороже, а другие уже приняли новую реальность и готовы делать скидки, сказал он.
Например, в некоторых регионах уже сейчас скидки на трехкомнатные вторичные квартиры составляют 25-30%, на одно- и двухкомнатные – 10-15%. И этот тренд будет только нарастать, уверен эксперт.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Бюджет Севастополя потеряет из-за коронавируса до пяти млрд рублей. Пандемия коронавируса и режим самоизоляции существенно скажутся на бюджете Севастополя. Уже сейчас ясно, что городская казна не досчитается 1 миллиарда 200 миллионов рублей, а при плохом сценарии эта сумма может увеличиться до 5 миллиардов.
Вчера: В Севастополье появились очереди перед банками. В Севастополе люди стали выстраиваться в очереди перед банковскими отделениями для оформления выплат на несовершеннолетних детей, которые пообещали власти города в рамках мер по преодолению кризиса в связи с пандемией коронавируса.
Вчера: Из крымской статотчетности исчезают дорогие продукты. Крымстат опубликовал средние мартовские цены на наиболее популярные продукты в нескольких городах Крыма.
Вчера: В Крыму пообещали снизить часть налогов для бизнеса. В республике принято решение сократить часть налоговой нагрузки для предпринимателей, работающих в сферах, пострадавших из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/24/eksperty-sprognozirovali-spad-tsen-na-zhile-na-fone-pandemii-130705/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
15:07 Жена умершего в Крыму чиновника из Москвы опознала тело мужа
15:04 Готовится праздник: в мае на набережной Ялты откроют новый общественный туалет
14:33 Посевам и садам Крыма угрожает Аленка мохнатая
14:16 Эксперты спрогнозировали спад цен на жилье на фоне пандемии
13:51 В Симферополе массово распространяли поддельные купюры, купленные через интернет
13:32 Хроники коронавируса: ситуация в Севастополе
13:18 В Крыму иномарка упала с обрыва
13:13 В Симферополе домработница обокрала хозяйку квартиры на 400 тысяч рублей