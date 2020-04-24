Экс-губернатор Севастополя стал экс-замглавы минпромторга России

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли страны.

Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на пресс-службу партии «Единая Россия».

«Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова», – говорится в сообщении.

Ранее Овсянникова исключили из «Единой России» из-за его поведения в аэропорту Ижевска. Инцидент произошел 5 апреля. Сотрудники аэропорта попросили у него проездной документ, но в ответ Овсянников их оскорбил, используя нецензурную брань.

Читайте: Аксенов назвал «свинским» поведение крымчан, вернувшихся из Таиланда

Его задержали правоохранители. В отношении Овсянникова был составлен административный протокол о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти.

Дмитрий Овсянников руководил Севастополем с 2016 по 2019 год.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Бардак и бездействие: в администрации Судака нашли массу нарушений. Администрация Судака более трех лет не проводила инвентаризацию муниципальных земельных участков, что позволяет использовать землю незаконно, не по целевому назначению, а часть участков не используется продолжительное время.

Вчера : Глава управления Госстройнадзора Крыма задержан за покушение на взятку. В Крыму задержали начальника управления Службы государственного строительного надзора РК, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Вчера : В Украине заявили, что пандемия - это шанс для возврата Крыма. В период пандемии коронавируса шансы Украины вернуть Крым значительно вырастают.

Среда, 22 апреля 2020 : В Сенате США заявили о «беспрецедентном вмешательстве» России в выборы 2016 года. Глава сенатского Комитета по разведке республиканец Ричард Берр и вице-председатель комитета демократ Марк Уорнер во вторник, 21 апреля, представили новый доклад, содержащий анализ выводов, предоставленных разведкой США о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, сообщает Радіо Свобода.