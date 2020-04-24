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Власть -> Власть по-крымски

Экс-губернатор Севастополя стал экс-замглавы минпромторга России

Пятница
24 апреля 2020
10:11

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
24 апреля 2020


Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли страны.

Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на пресс-службу партии «Единая Россия».

«Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова», – говорится в сообщении.

Ранее Овсянникова исключили из «Единой России» из-за его поведения в аэропорту Ижевска. Инцидент произошел 5 апреля. Сотрудники аэропорта попросили у него проездной документ, но в ответ Овсянников их оскорбил, используя нецензурную брань.

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Его задержали правоохранители. В отношении Овсянникова был составлен административный протокол о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти.

Дмитрий Овсянников руководил Севастополем с 2016 по 2019 год.

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