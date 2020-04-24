Экс-губернатор Севастополя стал экс-замглавы минпромторга России

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Севастополь
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24 апреля 2020
Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на пресс-службу партии «Единая Россия».
«Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова», – говорится в сообщении.
Ранее Овсянникова исключили из «Единой России» из-за его поведения в аэропорту Ижевска. Инцидент произошел 5 апреля. Сотрудники аэропорта попросили у него проездной документ, но в ответ Овсянников их оскорбил, используя нецензурную брань.
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Его задержали правоохранители. В отношении Овсянникова был составлен административный протокол о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти.
Дмитрий Овсянников руководил Севастополем с 2016 по 2019 год.
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Среда, 22 апреля 2020: В Сенате США заявили о «беспрецедентном вмешательстве» России в выборы 2016 года. Глава сенатского Комитета по разведке республиканец Ричард Берр и вице-председатель комитета демократ Марк Уорнер во вторник, 21 апреля, представили новый доклад, содержащий анализ выводов, предоставленных разведкой США о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, сообщает Радіо Свобода.
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