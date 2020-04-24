Две тысячи потребителей остались без света в Севастополе из-за повреждения кабеля

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Севастополь
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24 апреля 2020
Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Севастопольэнерго», передает «Новый Севастополь».
«В 8.16 произошло отключение электроэнергии у потребителей улиц Фиолентовское шоссе и Камышовое шоссе, хутора Пятницкого, ТСН «Сосновый бор», ТСН «Ритм» вследствие несогласованных земляных работ. Собственник кабельной линии ТСН «Сосновый бор», – сообщили в пресс-службе ООО «Севастопольэнерго». – Обесточены 26 трансформаторных подстанций, около 2 000 потребителей. Социально значимые объекты: Дом престарелых, ГУ №19, туберкулезный диспансер, психиатрический диспансер, две котельные».
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Энергетики в течение 15 минут противотуберкулезный комплекс и ГУ №19 подключили к автономным источникам питания. В 10.05 была включена основная часть потребителей, в том числе все социально значимые объекты. «На данный момент обесточенными остаются потребители ТСН «Сосновый бор», ТСН «Ритм» – на время аварийно-восстановительных работ», – добавили в пресс-службе.
За 2019 год таких случаев было 74, за первый квартал 2020 года число инцидентов уже достигло 37.
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