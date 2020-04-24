Две тысячи потребителей остались без света в Севастополе из-за повреждения кабеля

Севастопольские энергетики устраняют последствия произошедшего сегодня утром обрыва высоковольтного кабеля, в результате которого около двух тысяч потребителей остались без света.

Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Севастопольэнерго», передает «Новый Севастополь».

«В 8.16 произошло отключение электроэнергии у потребителей улиц Фиолентовское шоссе и Камышовое шоссе, хутора Пятницкого, ТСН «Сосновый бор», ТСН «Ритм» вследствие несогласованных земляных работ. Собственник кабельной линии ТСН «Сосновый бор», – сообщили в пресс-службе ООО «Севастопольэнерго». – Обесточены 26 трансформаторных подстанций, около 2 000 потребителей. Социально значимые объекты: Дом престарелых, ГУ №19, туберкулезный диспансер, психиатрический диспансер, две котельные».

Читайте: В Крыму запретили планово отключать свет и воду на время самоизоляции

Энергетики в течение 15 минут противотуберкулезный комплекс и ГУ №19 подключили к автономным источникам питания. В 10.05 была включена основная часть потребителей, в том числе все социально значимые объекты. «На данный момент обесточенными остаются потребители ТСН «Сосновый бор», ТСН «Ритм» – на время аварийно-восстановительных работ», – добавили в пресс-службе.

За 2019 год таких случаев было 74, за первый квартал 2020 года число инцидентов уже достигло 37.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Готовится праздник: в мае на набережной Ялты откроют новый общественный туалет. Уже ведутся работы по установке общественного туалета напротив торгового центра «Фонтан» в Ялте.

Вчера : Природа испытывает Крым: полуостров готовится к большой засухе. Раньше здесь плескалась рыба, теперь может проехать и автомобиль. Сухие берега Симферопольского водохранилища разрезают водную гладь, так выглядит водоем с высоты, сегодня он наполнен не более чем на 30 процентов.

Вчера : Подавать воду в Крым по Северо-Крымскому каналу уже технически невозможно. Дамба на Северо-Крымском канале до сих пор не достроена, у нее нет подъемников для затворов.

Среда, 22 апреля 2020 : Власти решили продлить отопительный сезон в Симферополе. В Симферополе решили пока не заканчивать отопительный сезон.