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Коронавирус в Крыму

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Что известно о новых заразившихся коронавирусом в Крыму

Пятница
24 апреля 2020
13:02

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
24 апреля 2020


Что известно о новых заразившихся коронавирусом в Крыму

© pixabay.com

Четверо крымчан заразились коронавирусом из ранее выявленных очагов инфекции.

Об этом в пятницу на заседании оперативного штаба сообщила главный санитарный врач РК и Севастополя Наталья Пеньковская.

«Все новые случаи коронавирусной инфекции - из ранее выявленных очагов. У зараженных не было симптомов... Таким образом, у нас количество случаев остается в пределах 57. Это явные источники инфекции», - сказала Пеньковская.

По словам главного санврача, двое заразившихся в Джанкойском районе – те люди, к которым приехала семья из Москвы, у которых ранее была обнаружена коронавирусная инфекция.

Заболевшая из Бахчисарая – из дальних контактов очага, была изолирована, но находилась на дому. В четверг ее госпитализировали.

Читайте: Что известно о новых заразившихся коронавирусом в Крыму

Ялтинский случай – женщина контактировала с зараженным по работе, ранее была госпитализирована в условия обсерватора.

Пеньковская также рассказала про крымских моряков из Испании, которые прилетят на полуостров в ночь на 26 апреля. Все они согласились на помещение в обсерватор.  

Таким образом, число заболевших на территории полуострова достигло 82 человек: 57 в Республике Крым и 25 - в Севастополе.

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Сегодня: Хроники коронавируса: ситуация в Севастополе. В Севастополе на утро 24 апреля новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано не было.

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Сегодня: В Крыму для некоторых граждан обсерваторы будут платными. В Крыму готовят изменения в указ о режиме повышенной готовности к ЧС, пишет КП-Крым.

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