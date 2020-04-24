Что известно о новых заразившихся коронавирусом в Крыму

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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24 апреля 2020
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Об этом в пятницу на заседании оперативного штаба сообщила главный санитарный врач РК и Севастополя Наталья Пеньковская.
«Все новые случаи коронавирусной инфекции - из ранее выявленных очагов. У зараженных не было симптомов... Таким образом, у нас количество случаев остается в пределах 57. Это явные источники инфекции», - сказала Пеньковская.
По словам главного санврача, двое заразившихся в Джанкойском районе – те люди, к которым приехала семья из Москвы, у которых ранее была обнаружена коронавирусная инфекция.
Заболевшая из Бахчисарая – из дальних контактов очага, была изолирована, но находилась на дому. В четверг ее госпитализировали.
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Ялтинский случай – женщина контактировала с зараженным по работе, ранее была госпитализирована в условия обсерватора.
Пеньковская также рассказала про крымских моряков из Испании, которые прилетят на полуостров в ночь на 26 апреля. Все они согласились на помещение в обсерватор.
Таким образом, число заболевших на территории полуострова достигло 82 человек: 57 в Республике Крым и 25 - в Севастополе.
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