Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 80 человек

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Севастопольский суд за день оштрафовал 10 нарушителей режима самоизоляции Бюджет Севастополя потеряет из-за коронавируса до пяти млрд рублей Еще до эпидемии в Крыму сняли сериал о смертельном вирусе В Крыму для некоторых граждан обсерваторы будут платными В Крыму адвокат отозвал иск против указа Аксенова о «режиме повышенной готовности»

© delo.ua

С учетом Севастополя на территории полуострова зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 обнаружили еще у четырех крымчан.

По состоянию на 24 апреля в Крыму зарегистрировано сразу четыре случая коронавирусной инфекции.

Об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Читайте: В Госсовете Крыма рассказали о ситуации с масками в аптеках

Так двое заболевших в Джанкое, по одному в Ялте и Бахчисарае. Во всех случаях болезнь протекала без симптомов.

Таким образом, сейчас в республике зарегистрированы 57 случаев новой коронавирусной инфекции, в Севастополе еще 24. 23-х человек уже выписали.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Крыму для некоторых граждан обсерваторы будут платными. В Крыму готовят изменения в указ о режиме повышенной готовности к ЧС, пишет КП-Крым.

Вчера : Медики наблюдают почти за тысячей прибывших из-за рубежа крымчан. В Крыму почти 1000 человек находятся под наблюдением медиков, поскольку контактировали с лицами, зараженными коронавирусом.

Вчера : Кислородный концентратор из Франции доставят в больницу Симферополя. Кислородный концентратор, который заказали для Симферопольской городской клинической больницы №7, уже проходит таможенные процедуры и скоро прибудет в Крым.

Вчера : Почти полсотни моряков отправятся в обсерватор после возвращения в Крым. Почти полсотни моряков, работающих на судах загранплавания, должны вернуться в Крым в ближайшие дни.