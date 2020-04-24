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Коронавирус в Крыму

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Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 80 человек

Пятница
24 апреля 2020
10:05

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
24 апреля 2020


Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 80 человек

© delo.ua

С учетом Севастополя на территории полуострова зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 обнаружили еще у четырех крымчан.

По состоянию на 24 апреля в Крыму зарегистрировано сразу четыре случая коронавирусной инфекции.

Об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

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Так двое заболевших в Джанкое, по одному в Ялте и Бахчисарае. Во всех случаях болезнь протекала без симптомов.

Таким образом, сейчас в республике зарегистрированы 57 случаев новой коронавирусной инфекции, в Севастополе еще 24. 23-х человек уже выписали.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму для некоторых граждан обсерваторы будут платными. В Крыму готовят изменения в указ о режиме повышенной готовности к ЧС, пишет КП-Крым.

Вчера: Медики наблюдают почти за тысячей прибывших из-за рубежа крымчан. В Крыму почти 1000 человек находятся под наблюдением медиков, поскольку контактировали с лицами, зараженными коронавирусом.

Вчера: Кислородный концентратор из Франции доставят в больницу Симферополя. Кислородный концентратор, который заказали для Симферопольской городской клинической больницы №7, уже проходит таможенные процедуры и скоро прибудет в Крым.

Вчера: Почти полсотни моряков отправятся в обсерватор после возвращения в Крым. Почти полсотни моряков, работающих на судах загранплавания, должны вернуться в Крым в ближайшие дни.

 

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