Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 80 человек

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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24 апреля 2020
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По состоянию на 24 апреля в Крыму зарегистрировано сразу четыре случая коронавирусной инфекции.
Об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
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Так двое заболевших в Джанкое, по одному в Ялте и Бахчисарае. Во всех случаях болезнь протекала без симптомов.
Таким образом, сейчас в республике зарегистрированы 57 случаев новой коронавирусной инфекции, в Севастополе еще 24. 23-х человек уже выписали.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму для некоторых граждан обсерваторы будут платными. В Крыму готовят изменения в указ о режиме повышенной готовности к ЧС, пишет КП-Крым.
Вчера: Медики наблюдают почти за тысячей прибывших из-за рубежа крымчан. В Крыму почти 1000 человек находятся под наблюдением медиков, поскольку контактировали с лицами, зараженными коронавирусом.
Вчера: Кислородный концентратор из Франции доставят в больницу Симферополя. Кислородный концентратор, который заказали для Симферопольской городской клинической больницы №7, уже проходит таможенные процедуры и скоро прибудет в Крым.
Вчера: Почти полсотни моряков отправятся в обсерватор после возвращения в Крым. Почти полсотни моряков, работающих на судах загранплавания, должны вернуться в Крым в ближайшие дни.
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