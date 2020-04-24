Более 200 туристов в Крыму нарушили самоизоляцию, их ищут

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В полиции Крыма утверждают, что за сутки проверили 848 адресов пребывания приезжих граждан, 203 человека отсутствовали по указанным в анкетах адресам.

Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции сообщил замначальника полиции управления МВД по Крыму Александр Смаглин.

«Из 848 проверенных адресов 646 находились по месту жительства, 203 отсутствовали, 5, которых мы нашли и задокументировали. Остальных – ищем. Создали бригады, которые выезжают в курортные города и патрулируют улицы. За вчерашний день мы отработали Феодосию, там порядка 33 нарушителей выявили, в том числе и приезжих», – сказал он.

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В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что все нарушители режима самоизоляции должны быть привлечены к ответственности.

Ранее Аксенов просил не ехать в Крым пока не закончатся карантинные мероприятия. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко призвал тщательно проверять тех, кто приехал в Крым в командировку.

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