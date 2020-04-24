Более 20 российских БТР погрузили на большой десантный корабль в Севастополе

© mll.ru Бухта Казачья, Севастополь

В бухте Казачья в Севастополе более 20 российских БТР погрузили на большой десантный корабль в рамках очередных военных учений, сообщается на сайте Минобороны России.

«Большой десантный корабль отработал организацию связи с пунктом погрузки, подход к берегу, практические действия по размещению техники в твиндеках», – говорится в сообщении.

По данным министерства, на следующем этапе занятия личный состав морской пехоты совершил марш в составе колонны бронетранспортеров БТР-82АМ из пункта постоянной дислокации в назначенный район и выполнил в установленные для этого нормативы погрузку на большой десантный корабль более 20 бронетранспортеров.

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Сообщается, что тренировка прошла в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

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