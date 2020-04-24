Более 20 российских БТР погрузили на большой десантный корабль в Севастополе

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Севастополь
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24 апреля 2020
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Бухта Казачья, Севастополь
«Большой десантный корабль отработал организацию связи с пунктом погрузки, подход к берегу, практические действия по размещению техники в твиндеках», – говорится в сообщении.
По данным министерства, на следующем этапе занятия личный состав морской пехоты совершил марш в составе колонны бронетранспортеров БТР-82АМ из пункта постоянной дислокации в назначенный район и выполнил в установленные для этого нормативы погрузку на большой десантный корабль более 20 бронетранспортеров.
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Сообщается, что тренировка прошла в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.
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