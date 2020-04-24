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Бюджет Севастополя потеряет из-за коронавируса до пяти млрд рублей

Пятница
24 апреля 2020
09:15

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
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Апрель 2020
24 апреля 2020


Бюджет Севастополя потеряет из-за коронавируса до пяти млрд рублей

© pixabay.com

Пандемия коронавируса и режим самоизоляции существенно скажутся на бюджете Севастополя. Уже сейчас ясно, что городская казна не досчитается 1 миллиарда 200 миллионов рублей, а при плохом сценарии эта сумма может увеличиться до 5 миллиардов.

Об этом сообщили на заседании Законодательного собрания Севастополя.

Эти суммы складываются от неуплаченных арендных платежей и сниженных налогов для местных предпринимателей, а также от снижения покупательской способности населения.

«Те меры поддержки и законопроекты, которые мы приняли, уже дают выпадающий доход около 1 миллиарда 200 миллионов и при этом кассовый разрыв с учетом рассрочки платежей – около 800 миллионов. Это сумма исключительно в сухом остатке. На самом деле, прогнозируемый выпадающий доход – не менее 5 миллиардов, это с учетом тех мер поддержки, которые будут приниматься, и с учетом снижения покупательской способности», - сообщила и. о. заместителя губернатора Мария Литовко.

Второй пакет мер экономической поддержки предпринимателей города был принят сегодня Законодательным собранием Севастополя. В частности, предусмотрены налоговые послабления для арендодателей и тех сфер бизнеса, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса, а также частично отменяется арендная плата на госсобственность.

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«Выпадающий доход – это существенная для нас потеря, но мы осознанно на это идем, потому что понимаем, что мы сейчас должны поддержать предпринимательское сообщество, иначе в следующем году мы еще сильнее просядем по налогам, если сейчас не поддержим их», - добавил врио губернатора Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, власти Севастополя готовы постепенно разрешать работать бизнесу. На следующей неделе в городе могут открыть стоматологические кабинеты и парикмахерские.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Севастополье появились очереди перед банками. В Севастополе люди стали выстраиваться в очереди перед банковскими отделениями для оформления выплат на несовершеннолетних детей, которые пообещали власти города в рамках мер по преодолению кризиса в связи с пандемией коронавируса.

Вчера: Из крымской статотчетности исчезают дорогие продукты. Крымстат опубликовал средние мартовские цены на наиболее популярные продукты в нескольких городах Крыма.

Вчера: В Крыму пообещали снизить часть налогов для бизнеса. В республике принято решение сократить часть налоговой нагрузки для предпринимателей, работающих в сферах, пострадавших из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Среда, 22 апреля 2020: Власти Крыма: коронавирус - это надолго. Предприятиям сферы услуг в Крыму будут предъявляться новые жесткие требования для работы в условиях коронавируса.

 

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