Бюджет Севастополя потеряет из-за коронавируса до пяти млрд рублей

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Пандемия коронавируса и режим самоизоляции существенно скажутся на бюджете Севастополя. Уже сейчас ясно, что городская казна не досчитается 1 миллиарда 200 миллионов рублей, а при плохом сценарии эта сумма может увеличиться до 5 миллиардов.

Об этом сообщили на заседании Законодательного собрания Севастополя.

Эти суммы складываются от неуплаченных арендных платежей и сниженных налогов для местных предпринимателей, а также от снижения покупательской способности населения.

«Те меры поддержки и законопроекты, которые мы приняли, уже дают выпадающий доход около 1 миллиарда 200 миллионов и при этом кассовый разрыв с учетом рассрочки платежей – около 800 миллионов. Это сумма исключительно в сухом остатке. На самом деле, прогнозируемый выпадающий доход – не менее 5 миллиардов, это с учетом тех мер поддержки, которые будут приниматься, и с учетом снижения покупательской способности», - сообщила и. о. заместителя губернатора Мария Литовко.

Второй пакет мер экономической поддержки предпринимателей города был принят сегодня Законодательным собранием Севастополя. В частности, предусмотрены налоговые послабления для арендодателей и тех сфер бизнеса, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса, а также частично отменяется арендная плата на госсобственность.

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«Выпадающий доход – это существенная для нас потеря, но мы осознанно на это идем, потому что понимаем, что мы сейчас должны поддержать предпринимательское сообщество, иначе в следующем году мы еще сильнее просядем по налогам, если сейчас не поддержим их», - добавил врио губернатора Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, власти Севастополя готовы постепенно разрешать работать бизнесу. На следующей неделе в городе могут открыть стоматологические кабинеты и парикмахерские.

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