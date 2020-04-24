Бюджет Севастополя потеряет из-за коронавируса до пяти млрд рублей

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Севастопольский суд за день оштрафовал 10 нарушителей режима самоизоляции Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 80 человек Еще до эпидемии в Крыму сняли сериал о смертельном вирусе В Крыму для некоторых граждан обсерваторы будут платными В Крыму адвокат отозвал иск против указа Аксенова о «режиме повышенной готовности»
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Апрель 2020
24 апреля 2020
© pixabay.com
Об этом сообщили на заседании Законодательного собрания Севастополя.
Эти суммы складываются от неуплаченных арендных платежей и сниженных налогов для местных предпринимателей, а также от снижения покупательской способности населения.
«Те меры поддержки и законопроекты, которые мы приняли, уже дают выпадающий доход около 1 миллиарда 200 миллионов и при этом кассовый разрыв с учетом рассрочки платежей – около 800 миллионов. Это сумма исключительно в сухом остатке. На самом деле, прогнозируемый выпадающий доход – не менее 5 миллиардов, это с учетом тех мер поддержки, которые будут приниматься, и с учетом снижения покупательской способности», - сообщила и. о. заместителя губернатора Мария Литовко.
Второй пакет мер экономической поддержки предпринимателей города был принят сегодня Законодательным собранием Севастополя. В частности, предусмотрены налоговые послабления для арендодателей и тех сфер бизнеса, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса, а также частично отменяется арендная плата на госсобственность.
Читайте: Минюст России надеется, что Ахметов откажется от иска по крымскому имуществу
«Выпадающий доход – это существенная для нас потеря, но мы осознанно на это идем, потому что понимаем, что мы сейчас должны поддержать предпринимательское сообщество, иначе в следующем году мы еще сильнее просядем по налогам, если сейчас не поддержим их», - добавил врио губернатора Михаил Развожаев.
Как сообщалось ранее, власти Севастополя готовы постепенно разрешать работать бизнесу. На следующей неделе в городе могут открыть стоматологические кабинеты и парикмахерские.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Севастополье появились очереди перед банками. В Севастополе люди стали выстраиваться в очереди перед банковскими отделениями для оформления выплат на несовершеннолетних детей, которые пообещали власти города в рамках мер по преодолению кризиса в связи с пандемией коронавируса.
Вчера: Из крымской статотчетности исчезают дорогие продукты. Крымстат опубликовал средние мартовские цены на наиболее популярные продукты в нескольких городах Крыма.
Вчера: В Крыму пообещали снизить часть налогов для бизнеса. В республике принято решение сократить часть налоговой нагрузки для предпринимателей, работающих в сферах, пострадавших из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Среда, 22 апреля 2020: Власти Крыма: коронавирус - это надолго. Предприятиям сферы услуг в Крыму будут предъявляться новые жесткие требования для работы в условиях коронавируса.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/24/bjudzhet-sevastopolya-poteryaet-izza-koronavirusa-do-pyati-mlrd-rublei-130672/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 80 человек
11:58 В Крыму выбрали лучшего воспитателя года
11:16 Севастопольский суд за день оштрафовал 10 нарушителей режима самоизоляции
11:03 Военные нашли у берегов Крыма место гибели теплохода «Армения»
10:44 Водитель из Армении накопил в Крыму штрафов на 300 тысяч рублей
10:11 Экс-губернатор Севастополя стал экс-замглавы минпромторга России
10:05 Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 80 человек
09:27 Симферополец с ножом пытался ограбить офис службы доставки
09:15 Бюджет Севастополя потеряет из-за коронавируса до пяти млрд рублей