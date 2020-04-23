Заморозки продолжатся: МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом говорится в штормовом предупреждении крымского главка МЧС.
«Ночью и утром 24 и 25 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки - 1…- 3», - сообщают в министерстве.
Несмотря на высокие дневные температуры в апреле, ночные и утренние заморозки наблюдались практически весь месяц. Ранее в гидрометцентре республики предупреждали о ночных заморозках 21, 22 и 23 апреля.
В связи с похолоданием в ночное время спасатели просят крымчан соблюдать меры безопасности: не отапливать жилье газовыми плитами, не перегружать сети электрических приборов и следить за их исправностью.
Читайте: Прогноз погоды в Крыму на вторник 14 апреля
Как сообщалось, весенние заморозки нанесли ущерб плодовым деревьям на площади почти 4 тысячи гектаров в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Красногвардейском, Ленинском, Нижнегорском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Черноморском районах. В отдельных районах температура воздуха опускалась до 10 градусов ниже нуля. Наиболее уязвимой оказалась группа косточковых культур: персик, абрикос, черешня, слива.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на четверг 23 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 9 до 14, ближайшей ночью от 3 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 38 до 86 процентов. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на среду 22 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 7 до 12, ближайшей ночью от 2 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 40 до 76 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.
Вторник, 21 апреля 2020: Прогноз погоды в Крыму на вторник 21 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 8 до 12, ближайшей ночью от 2 до 9 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 39 до 73 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.
Понедельник, 20 апреля 2020: Заморозки ожидаются в Крыму в ближайшие трое суток. Заморозки на почве и в воздухе ожидаются ночью и утром в Крыму в ближайшие трое суток.
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