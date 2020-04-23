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Власть -> Армия и флот

Военный чиновник из Севастополя получил 12 лет колонии за взятки

Четверг
23 апреля 2020
19:16

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
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Апрель 2020
23 апреля 2020


Наказание в виде 12 лет лишения свободы получил бывший заместитель исполнительного директора по объектам Южного военного округа и Республики Крым АО «Главное управление обустройства войск».

Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда.

Суд установил, что подсудимый за период с октября 2014 по январь 2016 года получил взятки общей суммой больше 30 миллионов рублей. Ему их платили в виде денег, иномарки, двух земельных участков и дома. За это он помог взяткодателям при заключении с ними договоров подряда на строительство объектов Министерства обороны, в том числе, филиала Нахимовского военно-морского училища.

Мужчину уже судили 30 декабря 2019 года и тогда его признали виновным во взяточничестве и назначили 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 310 миллионов рублей. Но адвокаты и прокурор подали апелляционные жалобы и представление, в итоге дело было переквалифицировано, из обвинения исключены формулировки «общее покровительство» и «попустительство по службе», а наказание снижено до 12 лет лишения свободы.

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Приговор Севастопольского городского суда вступил в законную силу.

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