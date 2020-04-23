Военный чиновник из Севастополя получил 12 лет колонии за взятки

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда.
Суд установил, что подсудимый за период с октября 2014 по январь 2016 года получил взятки общей суммой больше 30 миллионов рублей. Ему их платили в виде денег, иномарки, двух земельных участков и дома. За это он помог взяткодателям при заключении с ними договоров подряда на строительство объектов Министерства обороны, в том числе, филиала Нахимовского военно-морского училища.
Мужчину уже судили 30 декабря 2019 года и тогда его признали виновным во взяточничестве и назначили 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 310 миллионов рублей. Но адвокаты и прокурор подали апелляционные жалобы и представление, в итоге дело было переквалифицировано, из обвинения исключены формулировки «общее покровительство» и «попустительство по службе», а наказание снижено до 12 лет лишения свободы.
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Приговор Севастопольского городского суда вступил в законную силу.
Новости Крыма сообщали ранее:
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Суббота, 18 апреля 2020: Российские корабли отработали нанесение удара по морской группировке. Экипажи фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» провели учение по применению ракетного оружия по условному противнику в акватории Черного моря.
Пятница, 17 апреля 2020: Россия перебросит военных из Крыма в Абхазию для борьбы с коронавирусом. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота России перебрасываются в самопровозглашенную Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе флота.
Пятница, 17 апреля 2020: Планы российских военных на севастопольский берег измеряются гектарами. Школа водолазов ВМФ России займет 12,9 гектаров прибрежной территории Севастополя, а еще 2 гектара акватории Камышовой бухты.
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