В Ялте выберут лучшие фото и видео самоизолированных

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
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23 апреля 2020
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Об этом сообщили в пресс-службе администрации курортной столицы Крыма.
Конкурс, сопровождающийся хештегами #сидимдомаЯлта #ЯсемьЯлта #мывместеЯлта, стартовал 6 апреля и призван поддержать ялтинцев, которые ответственно и с пользой переживают непростой период самоизоляции.
За это время участники разместили более 800 фото и видео в социальных сетях, на которых показали, как проводят свои будни дома. В частности, ялтинцы продемонстрировали свои кулинарные шедевры, отмечая, что открыли в себе талант повара. Наличие свободного времени многим дало возможность проявить себя творчески, заняться рисованием, рукоделием, танцами и пением, чем участники активно делятся в соцсетях. Занятия с детьми, игры с домашними питомцами, тренировки и физические нагрузки – все это и многое другое ялтинцы добавляют в свои соцсети, присоединяясь к конкурсу.
Конкурс продолжится до окончания действия периода самоизоляции, после чего члены жюри выберут победителей в разных номинациях, которые получат ценные призы.По условиям конкурса необходимо добавить в свои социальные сети фото или видео до 1 минуты, которые показывают чем вы занимаетесь дома во время самоизоляции. Темы фото и видео могут быть самые разные, например:
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- нахожусь дома;
- готовим вместе;
- вид из моего окна;
- «карантиним» креативно;
- самоизоляция для активизации;
- хобби в карантине;
- растения делают нас счастливее;
- домашние тренировки;
- наши питомцы и др.;
Публиковать фото и видео надо в Facebook, instagram, VK, Одноклассники с хэштегом #ЯсемьЯлта #сидимдомаЯлта #мывместеЯлта.
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