В Ялте выберут лучшие фото и видео самоизолированных

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В Ялте продолжается творческий конкурс для всех, кто ответственно соблюдает режим самоизоляции.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации курортной столицы Крыма.

Конкурс, сопровождающийся хештегами #сидимдомаЯлта #ЯсемьЯлта #мывместеЯлта, стартовал 6 апреля и призван поддержать ялтинцев, которые ответственно и с пользой переживают непростой период самоизоляции.

За это время участники разместили более 800 фото и видео в социальных сетях, на которых показали, как проводят свои будни дома. В частности, ялтинцы продемонстрировали свои кулинарные шедевры, отмечая, что открыли в себе талант повара. Наличие свободного времени многим дало возможность проявить себя творчески, заняться рисованием, рукоделием, танцами и пением, чем участники активно делятся в соцсетях. Занятия с детьми, игры с домашними питомцами, тренировки и физические нагрузки – все это и многое другое ялтинцы добавляют в свои соцсети, присоединяясь к конкурсу.

Конкурс продолжится до окончания действия периода самоизоляции, после чего члены жюри выберут победителей в разных номинациях, которые получат ценные призы.По условиям конкурса необходимо добавить в свои социальные сети фото или видео до 1 минуты, которые показывают чем вы занимаетесь дома во время самоизоляции. Темы фото и видео могут быть самые разные, например:

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- нахожусь дома;

- готовим вместе;

- вид из моего окна;

- «карантиним» креативно;

- самоизоляция для активизации;

- хобби в карантине;

- растения делают нас счастливее;

- домашние тренировки;

- наши питомцы и др.;

Публиковать фото и видео надо в Facebook, instagram, VK, Одноклассники с хэштегом #ЯсемьЯлта #сидимдомаЯлта #мывместеЯлта.

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