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Происшествия -> Криминал

В Ялте полиция раскрыла серию краж на сумму более пять млн рублей

Четверг
23 апреля 2020
08:14

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
23 апреля 2020


В Ялте вор-рецидивист обокрал несколько квартир и домов.

Общий ущерб составил более пяти миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В местное отделение полиции поступил ряд заявлений от жителей о пропаже денег и имущества. 

Стало известно, что злоумышленник выбирал дома и квартиры, где не было системы охраны. В основном он проникал в дома ночью, либо тогда, когда хозяев не было на месте, и похищал ювелирные изделия, бытовую, компьютерную, мобильную, фототехнику и аксессуары, верхнюю одежду, обувь и другое имущество, а также деньги.

По подозрению в преступлении полиция задержала 33-летнего жителя Ялты, которого ранее неоднократно судили за имущественные преступления.

«Установлена причастность злоумышленника к десяти аналогичным кражам. По предварительным данным, общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 5 млн рублей», - сообщили в ведомстве.

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Часть украденного полиция изъяла и вернула  потерпевшим. Однако остальное рецидивист успел продать, а деньги - истратить.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище в особо крупном размере». Злоумышленнику может грозить до шести лет лишения свободы согласно санкции статьи. 

Кроме этого, сейчас устанавливается его причастность к совершению других аналогичных преступлений.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/23/v-yalte-politsiya-raskryla-seriju-krazh-na-summu-bolee-pyat-mln-rublei-130614/

 
 

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