В Ялте полиция раскрыла серию краж на сумму более пять млн рублей

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Ялта
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23 апреля 2020
Общий ущерб составил более пяти миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
В местное отделение полиции поступил ряд заявлений от жителей о пропаже денег и имущества.
Стало известно, что злоумышленник выбирал дома и квартиры, где не было системы охраны. В основном он проникал в дома ночью, либо тогда, когда хозяев не было на месте, и похищал ювелирные изделия, бытовую, компьютерную, мобильную, фототехнику и аксессуары, верхнюю одежду, обувь и другое имущество, а также деньги.
По подозрению в преступлении полиция задержала 33-летнего жителя Ялты, которого ранее неоднократно судили за имущественные преступления.
«Установлена причастность злоумышленника к десяти аналогичным кражам. По предварительным данным, общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 5 млн рублей», - сообщили в ведомстве.
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Часть украденного полиция изъяла и вернула потерпевшим. Однако остальное рецидивист успел продать, а деньги - истратить.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище в особо крупном размере». Злоумышленнику может грозить до шести лет лишения свободы согласно санкции статьи.
Кроме этого, сейчас устанавливается его причастность к совершению других аналогичных преступлений.
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