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В Украине заявили, что пандемия - это шанс для возврата Крыма

Четверг
23 апреля 2020
12:17

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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23 апреля 2020


В Украине заявили, что пандемия - это шанс для возврата Крыма

© Новости Крыма

В период пандемии коронавируса шансы Украины вернуть Крым значительно вырастают.

Такое заявление сделал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью украинским СМИ.

«Реальные санкции и давление на РФ и ее экономическая нестабильность в таких условиях могут способствовать нам тактически в решении некоторых наших задач.

Поэтому да, некоторые возможности, вызванные этой ситуацией, я уверен, есть», - заявил Антон Кориневич.

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При этом он подчеркнул, что существует «определенная неизвестность» в том, каким мир выйдет из пандемии. И далеко не факт, что «Россия сразу ослабнет».

«Для меня нет вопроса, восстановим ли мы контроль над Крымом. Есть вопрос, как и когда мы это сделаем», - уверен Антон Кориневич.

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