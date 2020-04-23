В Украине заявили, что пандемия - это шанс для возврата Крыма

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Такое заявление сделал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью украинским СМИ.
«Реальные санкции и давление на РФ и ее экономическая нестабильность в таких условиях могут способствовать нам тактически в решении некоторых наших задач.
Поэтому да, некоторые возможности, вызванные этой ситуацией, я уверен, есть», - заявил Антон Кориневич.
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При этом он подчеркнул, что существует «определенная неизвестность» в том, каким мир выйдет из пандемии. И далеко не факт, что «Россия сразу ослабнет».
«Для меня нет вопроса, восстановим ли мы контроль над Крымом. Есть вопрос, как и когда мы это сделаем», - уверен Антон Кориневич.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Сенате США заявили о «беспрецедентном вмешательстве» России в выборы 2016 года. Глава сенатского Комитета по разведке республиканец Ричард Берр и вице-председатель комитета демократ Марк Уорнер во вторник, 21 апреля, представили новый доклад, содержащий анализ выводов, предоставленных разведкой США о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, сообщает Радіо Свобода.
Вчера: В Эстонии отзывают учебник с «российским» Крымом. Министерство образования и науки Эстонии отзывает из обращения учебник английского языка, в котором Крым указан как часть территории России.
Вчера: Аксенов назвал «свинским» поведение крымчан, вернувшихся из Таиланда. Группа туристов вернулась на полуостров из Таиланда, при этом несколько человек отказались находиться в обсервации.
Понедельник, 20 апреля 2020: Боксер Усик рассказал, что думает о Зеленском. Украинский боксер-тяжеловес, уроженец Крыма Александр Усик, в интервью Дмитрию Гордону высказался о президенте страны Владимире Зеленском.
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