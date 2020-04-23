В Севастополье появились очереди перед банками

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В Севастополе люди стали выстраиваться в очереди перед банковскими отделениями для оформления выплат на несовершеннолетних детей, которые пообещали власти города в рамках мер по преодолению кризиса в связи с пандемией коронавируса.

Как объяснили местные жители, им нужно оформить в отделениях социальные банковские карты, на которые будут перечисляться разовые выплаты в размере 3000 рублей.

По словам граждан, наплыв в банковские отделения города за данными выплатами везде разный. Так, утром 23 апреля перед отделением Российского национального коммерческого банка (РНКБ) на проспекте Генерала Острякова очередь превышала 10 человек, тогда как перед отделением РНКБ в микрорайоне бухты Стрелецкой стояло всего три человека.

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Скопление людей больше всего наблюдается в обед и послеобеденное время. Люди отмечают, что «живые очереди надо занимать в любом случае, так как предварительная телефонная запись на прием к специалисту не проводится».

В очередях перед банками социальная дистанция в 1,5 метра не соблюдается, многие местные жители приходят в банки без защитных масок.

По данным правительства города, более 38,5 тысяч родителей подали заявки на получение единоразовой выплаты в три тысячи рублей.

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