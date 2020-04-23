В Севастополе остановили пьяного водителя с двумя ворами в салоне

Их удалось задержать в результате погони с участием двух экипажей патрульной службы.

В Севастополе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял нетрезвый мужчина, и в салоне которого находили два пассажира, причастные к краже, сообщила пресс-служба городского управления МВД.

Автомобиль «ВАЗ-2114», водитель которого не реагировал на требования инспекторов и пытался скрыться, удалось остановить только после вызова второго экипажа ДПС. В салоне авто находились три человека, которые заблокировались и не хотели выполнять требования полиции.

Читайте: Суды в Севастополе начали штрафовать за нарушение самоизоляции

В итоге оказалось, что все они были пьяны. Водитель уже дважды лишался прав управления машиной, а двое пассажиров были причастны к краже мобильного телефона. Их доставили в отдел полицию, где потерпевший их опознал. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Крыму поймали 10 приезжих, нарушивших режим самоизоляции. Всего за сутки в республике полицейские проверили 933 приезжих, находящихся в режиме 14-дневной добровольной самоизоляции.

Сегодня : Попасть в Севастополь через блокпост оказалось проще простого. На въезде в Севастополь со стороны Крыма организованы блокпосты для контроля всех въезжающих в город и отсеивания нарушителей принудительной изоляции из других регионов РФ.

Сегодня : Чиновник администрации Евпатории пойдет под суд за 26 млн рублей ущерба городу. Перед судом предстанет руководитель одного из структурных подразделений администрации Евпатории, обвиняемый в превышении должностных полномочий.

Сегодня : В Крыму прокуратура завела дело против имама за проведение пятничной молитвы. Прокуратура Советского района Крыма завела административное дело против имама Длявера Халилова по обвинению в проведении публичного мероприятия за чтение пятничного намаза в мечети.