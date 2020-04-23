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Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

В Севастополе остановили пьяного водителя с двумя ворами в салоне

Четверг
23 апреля 2020
19:24

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
23 апреля 2020


Их удалось задержать в результате погони с участием двух экипажей патрульной службы.

В Севастополе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял нетрезвый мужчина, и в салоне которого находили два пассажира, причастные к краже, сообщила пресс-служба городского управления МВД.

Автомобиль «ВАЗ-2114», водитель которого не реагировал на требования инспекторов и пытался скрыться, удалось остановить только после вызова второго экипажа ДПС. В салоне авто находились три человека, которые заблокировались и не хотели выполнять требования полиции.

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В итоге оказалось, что все они были пьяны. Водитель уже дважды лишался прав управления машиной, а двое пассажиров были причастны к краже мобильного телефона. Их доставили в отдел полицию, где потерпевший их опознал. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.

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