В Севастополе остановили пьяного водителя с двумя ворами в салоне

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Регионы Крыма: Севастополь
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23 апреля 2020
В Севастополе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял нетрезвый мужчина, и в салоне которого находили два пассажира, причастные к краже, сообщила пресс-служба городского управления МВД.
Автомобиль «ВАЗ-2114», водитель которого не реагировал на требования инспекторов и пытался скрыться, удалось остановить только после вызова второго экипажа ДПС. В салоне авто находились три человека, которые заблокировались и не хотели выполнять требования полиции.
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В итоге оказалось, что все они были пьяны. Водитель уже дважды лишался прав управления машиной, а двое пассажиров были причастны к краже мобильного телефона. Их доставили в отдел полицию, где потерпевший их опознал. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.
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