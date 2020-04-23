В Крыму выпускные хотят провести в онлайне

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Нынешняя эпидобстановка в республике не позволяет проводить массовые мероприятия, поэтому выпускные, вероятно, пройдут в режиме «онлайн». Однако позже вопрос может быть пересмотрен.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Скопление людей в данной ситуации невозможно. Сегодня мы изолированы дома, находимся в условиях домашнего обучения и мы видим, что выпускные вечера тоже могут проходить в режиме «онлайн«… Сегодня прогнозировать что-либо - неблагодарное дело. Если ситуация будет улучшаться, тогда этот аспект будет пересмотрен. Мы не можем пока четко ответить на этот вопрос», - пояснила министр.

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Ранее Министерство образования РК выступило с инициативой поставить ученикам оценки по ряду предметов раньше срока.

Так, с 20 апреля образовательным учреждениям предложено прекратить дистанционное обучение и выставить оценки по физкультуре, музыке, искусству, окружающему миру и ряду других предметов. При этом учебный год в связи с пандемией сокращен не будет.

Как сообщалось, всероссийские проверочные работы для учащихся 4-11 классов перенесут на начало нового учебного года. Оценки за них выставляться не будут.

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