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Происшествия -> Происшествия, ДТП, пожары

В Крыму выгорело пять гектаров сухостоя

Четверг
23 апреля 2020
15:03

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
23 апреля 2020


Крымские спасатели потушили возгорание сухостоя, возникшее накануне в Симферопольском районе.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

«В среду в 15.41 на пульт крымских спасателей поступило сообщение о возгорании сухой растительности в селе Аркадьевка Симферопольского района», – сообщили в МЧС.

Возгорание произошло за пределами населенного пункта на площади 5 га. Спасатели локализовали и ликвидировали пожар в течение полутора часов. Пострадавших не было, причины возгорания выясняют эксперты.

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Сейчас на территории Республики Крым действует 1-2 класс пожарной опасности.

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