В Крыму выгорело пять гектаров сухостоя

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
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23 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.
«В среду в 15.41 на пульт крымских спасателей поступило сообщение о возгорании сухой растительности в селе Аркадьевка Симферопольского района», – сообщили в МЧС.
Возгорание произошло за пределами населенного пункта на площади 5 га. Спасатели локализовали и ликвидировали пожар в течение полутора часов. Пострадавших не было, причины возгорания выясняют эксперты.
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Сейчас на территории Республики Крым действует 1-2 класс пожарной опасности.
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