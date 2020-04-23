В Крыму выгорело пять гектаров сухостоя

Крымские спасатели потушили возгорание сухостоя, возникшее накануне в Симферопольском районе.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

«В среду в 15.41 на пульт крымских спасателей поступило сообщение о возгорании сухой растительности в селе Аркадьевка Симферопольского района», – сообщили в МЧС.

Возгорание произошло за пределами населенного пункта на площади 5 га. Спасатели локализовали и ликвидировали пожар в течение полутора часов. Пострадавших не было, причины возгорания выясняют эксперты.

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Сейчас на территории Республики Крым действует 1-2 класс пожарной опасности.

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