В Крыму всех туристов из Таиланда все-таки поместили в обсерватор

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Евпатория
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Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— На сегодняшний день у нас завершены мероприятия в отношении лиц, которые прибыли из Таиланда, там проведены все дезинфекционные мероприятия по приезду, им вручены постановления об обязательной изоляции в условиях обсерватора, они находятся в евпаторийском обсерваторе под медицинским наблюдением. Все прошло спокойно, все подписали постановления. На 10-й день они будут лабораторно обследованы в соответствии с действующими протоколами, по истечении 14-дневного срока при получении отрицательных результатов они будут выписаны, — рассказала Пеньковская.
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