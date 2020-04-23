В Крыму всех туристов из Таиланда все-таки поместили в обсерватор

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На 10-й день они будут обследованы на коронавирус.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— На сегодняшний день у нас завершены мероприятия в отношении лиц, которые прибыли из Таиланда, там проведены все дезинфекционные мероприятия по приезду, им вручены постановления об обязательной изоляции в условиях обсерватора, они находятся в евпаторийском обсерваторе под медицинским наблюдением. Все прошло спокойно, все подписали постановления. На 10-й день они будут лабораторно обследованы в соответствии с действующими протоколами, по истечении 14-дневного срока при получении отрицательных результатов они будут выписаны, — рассказала Пеньковская.

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