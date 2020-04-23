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Происшествия -> Происшествия, ДТП, пожары

В Крыму водитель мопеда решил устроить гонки с полицией

Четверг
23 апреля 2020
12:17

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Алушта

Новости за:
2020
Апрель 2020
23 апреля 2020


В Алуште инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя мопеда, который пытался скрыться от полицейских.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. 

В ходе обеспечения безопасности дорожного движения наряду отдела ДПС ГИБДД ОМВД России по Алуште, находящемуся на маршруте патрулирования, поступила информация о том, что в поселке Партенит на мопеде передвигается гражданин, который может находиться в состоянии опьянения.

На одной из улиц населенного пункта полицейские заметили данное транспортное средство. Водитель мопеда попытался скрыться.

Полицейские бросились вдогонку за беглецом. В считанные минуты нарушитель был задержан.

Им оказался 35-летний местный житель. Как оказалось, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а решением суда был лишен права управления транспортным средством.

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В отношении правонарушителя полицейскими были составлены три административных протокола: по ч.3 ст.12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния), ст.20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и ст.19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.

От управления мопедом граждан был отстранен, транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

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