В Крыму прокуратура завела дело против имама за проведение пятничной молитвы

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Прокуратура Советского района Крыма завела административное дело против имама Длявера Халилова по обвинению в проведении публичного мероприятия за чтение пятничного намаза в мечети.

Об этом рассказал адвокат Эмиль Курбединов.

По словам адвоката, 22 апреля их вместе с подзащитным вызвали в прокуратуру, где вручили постановление об административном правонарушении по части 2 статьи 20.2 КоАП России (Проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления).

«Прокурор признает, что люди пришли в мечеть молиться и что имам проводил религиозный обряд. Но также прокурор считает, что если здание мечети когда-то было спорткомплексом, то и действия имама Длявера Халилова можно квалифицировать как незаконное собрание. Это прямо противоречащие друг другу и логике два вывода и тем не менее мы имеем на руках протокол об административном правонарушении», – рассказал адвокат.

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