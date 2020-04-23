В Крыму продлили ограничение пребывания граждан в лесах

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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23 апреля 2020
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Об этом сообщила пресс-служба Минприроды РК.
Лесопожарными формированиями и инспекторскими группами лесной охраны усилено патрулирование и осмотр территории лесного фонда на предмет выявления пожаров. С целью предупреждения возгораний лесной охраной проводится комплекс противопожарных мероприятий и работ по мониторингу пожарной опасности в лесах.
В соответствии с Указом Главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», в целях принятия мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Крым ограничено проведение массовых мероприятий, введен карантин.
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым призывает жителей и гостей Республики Крым, в связи с прогнозируемым установлением IV и V классов пожарной опасности на территории Республики Крым по условиям погоды, отсутствии улучшения пожарной обстановки (по данным прогноза метеорологических (погодных) условий) и наличием возгораний на сопредельной с лесным фондом, в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах воздержаться от посещения лесных массивов.
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В случае обнаружения лесного пожара просим Вас незамедлительно сообщать в региональную диспетчерскую службу Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым по телефонам: (3652) 44-28-12, +7 978 0000192 или в Главное управление МЧС России по Республике Крым по номеру 112.
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