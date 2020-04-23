В Крыму пообещали снизить часть налогов для бизнеса

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В республике принято решение сократить часть налоговой нагрузки для предпринимателей, работающих в сферах, пострадавших из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Об этом на заседании оперативного штаба рассказал глава РК Сергей Аксенов.

«Принято решение и согласован с Минфином РФ: для юрлиц в пострадавших отраслях будет в два раза уменьшен налог на имущество. И транспортный налог сокращаем на 50%. На второй квартал, на три месяца. Для бюджета Республики Крым это будут недополученные доходы в размере 500 миллионов рублей», - сообщил Сергей Аксенов.

Уже на ближайшей сессии Государственного Совета РК примет соответствующий законопроект.

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«Считаем, что эта мера оправдана. Мы будем отрабатывать и другие варианты поддержки бизнеса», - сказал Аксенов.

Как ранее сообщалось, в республике принято решение разрешить части предприятий начать работу, уже в ближайшее время будет составлен соответствующий список. Однако, как сказал Сергей Аксенов, вся ответственность за эпидемиологическую ситуацию на производстве будет лежать на руководстве, оно же будет нести ответственность. Максимальное наказание – приостановка деятельности на 90 дней.

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