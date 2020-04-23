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В Крыму пообещали снизить часть налогов для бизнеса

Четверг
23 апреля 2020
09:17

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
23 апреля 2020


В Крыму пообещали снизить часть налогов для бизнеса

© pixabay.com

В республике принято решение сократить часть налоговой нагрузки для предпринимателей, работающих в сферах, пострадавших из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Об этом на заседании оперативного штаба рассказал глава РК Сергей Аксенов.

«Принято решение и согласован с Минфином РФ: для юрлиц в пострадавших отраслях будет в два раза уменьшен налог на имущество. И транспортный налог сокращаем на 50%. На второй квартал, на три месяца. Для бюджета Республики Крым это будут недополученные доходы в размере 500 миллионов рублей», - сообщил Сергей Аксенов.

Уже на ближайшей сессии Государственного Совета РК примет соответствующий законопроект.

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«Считаем, что эта мера оправдана. Мы будем отрабатывать и другие варианты поддержки бизнеса», - сказал Аксенов.

Как ранее сообщалось, в республике принято решение разрешить части предприятий начать работу, уже в ближайшее время будет составлен соответствующий список. Однако, как сказал Сергей Аксенов, вся ответственность за эпидемиологическую ситуацию на производстве будет лежать на руководстве, оно же будет нести ответственность. Максимальное наказание – приостановка деятельности на 90 дней.

Тэги: обещания

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Вчера: Власти Крыма: коронавирус - это надолго. Предприятиям сферы услуг в Крыму будут предъявляться новые жесткие требования для работы в условиях коронавируса.

Вчера: Российская нефть Urals уже стоит менее 12 долларов. Российская нефть марки Urals упала в цене до 11,59 долларов за баррель, пишет РБК.

Понедельник, 20 апреля 2020: Крымчанам пообещали максимальные выплаты по безработице в течение трех месяцев. Граждане Крыма, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в течение трех месяцев будут получать пособия по безработице в максимальном размере.

Воскресенье, 19 апреля 2020: Потерявшие работу крымчане три месяца будут получать максимальные выплаты по безработице. Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в течение трех месяцев будут получать пособия по безработице в максимальном размере.

 

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