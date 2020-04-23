В Крыму поймали 10 приезжих, нарушивших режим самоизоляции

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Всего за сутки в республике полицейские проверили 933 приезжих, находящихся в режиме 14-дневной добровольной самоизоляции.

Об этом замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

– Относительно работы мобильных групп по приезжим гражданам. Вчера у нас работала 91 группа такая. Проверили мы по заявленному месту жительства 933 лица. Из заявленных более 3 700 человек. Выявлено 10 нарушений. По всем составлены материалы, будут направлены в суд, – сказал Александр Смаглин.

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При этом, Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что все приезжие, нарушившие требования добровольной самоизоляции, должны понести максимальное наказание.

– Штраф максимальный – мы договорились, – заявил Сергей Аксенов.

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