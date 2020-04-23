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В Крыму поймали 10 приезжих, нарушивших режим самоизоляции

Четверг
23 апреля 2020
17:46

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
23 апреля 2020


Всего за сутки в республике полицейские проверили 933 приезжих, находящихся в режиме 14-дневной добровольной самоизоляции.

Об этом замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

– Относительно работы мобильных групп по приезжим гражданам. Вчера у нас работала 91 группа такая. Проверили мы по заявленному месту жительства 933 лица. Из заявленных более 3 700 человек. Выявлено 10 нарушений. По всем составлены материалы, будут направлены в суд, – сказал Александр Смаглин.

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При этом, Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что все приезжие, нарушившие требования добровольной самоизоляции, должны понести максимальное наказание.

– Штраф максимальный – мы договорились, – заявил Сергей Аксенов.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Попасть в Севастополь через блокпост оказалось проще простого. На въезде в Севастополь со стороны Крыма организованы блокпосты для контроля всех въезжающих в город и отсеивания нарушителей принудительной изоляции из других регионов РФ.

Сегодня: Чиновник администрации Евпатории пойдет под суд за 26 млн рублей ущерба городу. Перед судом предстанет руководитель одного из структурных подразделений администрации Евпатории, обвиняемый в превышении должностных полномочий.

Сегодня: В Крыму прокуратура завела дело против имама за проведение пятничной молитвы. Прокуратура Советского района Крыма завела административное дело против имама Длявера Халилова по обвинению в проведении публичного мероприятия за чтение пятничного намаза в мечети.

Вчера: Крымские полицейские усилили контроль за гостями полуострова. В Крыму полиция усилит контроль над регионами, где находятся больше всего приезжих.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/23/v-krymu-poimali-10-priezzhih-narushivshih-rezhim-samoizolyatsii-130665/

 
 

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