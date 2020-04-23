В Крыму юные угонщики всю ночь пытались перерезать трос канцелярским ножом

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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23 апреля 2020
Видео с камеры наблюдения владелец транспорта опубликовал в соцсети.
Угонщики оказались неопытными и пытались перерезать железный корабельный трос канцелярским ножом. Сделать это так и не удалось, но имущество они испортили и украли инструмент.
Все обошлось благодаря соседям, которые услышали шум во дворе и разбудили владельцев мопеда.
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