В Крыму юные угонщики всю ночь пытались перерезать трос канцелярским ножом

В Севастополе два несовершеннолетних парня ночью попытались угнать мопед из двора многоэтажного дома.

Видео с камеры наблюдения владелец транспорта опубликовал в соцсети.

Угонщики оказались неопытными и пытались перерезать железный корабельный трос канцелярским ножом. Сделать это так и не удалось, но имущество они испортили и украли инструмент.

Все обошлось благодаря соседям, которые услышали шум во дворе и разбудили владельцев мопеда.

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