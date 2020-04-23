В Крыму два новых случая коронавирусной инфекции

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По состоянию на 23 апреля в Крыму зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.

Об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Оба случая – контактные. Так в первом это близкий родственник пациента Железнодорожной больницы в Симферополе, а во втором – жительница Сак, контактировавшая с заболевшей.

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Таким образом, сейчас в республике зарегистрированы 53 случая новой коронавирусной инфекции. 23-х человек уже выписали.

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