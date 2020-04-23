Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Министр образования Крыма рассказала о способе сдачи экзаменов в этом году Из крымской статотчетности исчезают дорогие продукты В Крыму всех туристов из Таиланда все-таки поместили в обсерватор В Крыму 35 медицинских работников могли заразиться COVID-19 В Ялте выберут лучшие фото и видео самоизолированных

В Крыму два новых случая коронавирусной инфекции

Четверг
23 апреля 2020
10:02

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
23 апреля 2020


По состоянию на 23 апреля в Крыму зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.

Об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Оба случая – контактные. Так в первом это близкий родственник пациента Железнодорожной больницы в Симферополе, а во втором – жительница Сак, контактировавшая с заболевшей.

Читайте: Свадьба и похороны: носители COVID могли заразить 55 человек в Крыму

Таким образом, сейчас в республике зарегистрированы 53 случая новой коронавирусной инфекции. 23-х человек уже выписали.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму всех туристов из Таиланда все-таки поместили в обсерватор. На 10-й день они будут обследованы на коронавирус.

Сегодня: В Крыму 35 медицинских работников могли заразиться COVID-19. В Крыму 35 медицинских работников могли заразится коронавирусом.

Сегодня: Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка на утро 23 апреля. В Севастополе по состоянию на утро 23 апреля в стационаре инфекционной больницы находятся 20 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Сегодня: В борьбе с коронавирусом россияне стали активно скупать соль. На фоне пандемии коронавируса в России фиксируется повышенный спрос на пищевую соль.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/23/v-krymu-dva-novyh-sluchaya-koronavirusnoi-infektsii-130653/

 
 

Проблемы здравоохранения

В Крыму 35 медицинских работников могли заразиться COVID-19

В Крыму 35 медицинских работников могли заразиться COVID-19

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

В Севастополе открыли центр тестирования на COVID-19

В Севастополе открыли центр тестирования на COVID-19

В Севастополе шесть новых зараженных коронавирусом

В Севастополе шесть новых зараженных коронавирусом

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Подавать воду в Крым по Северо-Крымскому каналу уже технически невозможно
СЮЖЕТ
Водный кризис

Подавать воду в Крым по Северо-Крымскому каналу уже технически невозможно

Тренды недели

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона

В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.