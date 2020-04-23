В Крыму 35 медицинских работников могли заразиться COVID-19

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Министр образования Крыма рассказала о способе сдачи экзаменов в этом году Из крымской статотчетности исчезают дорогие продукты В Крыму всех туристов из Таиланда все-таки поместили в обсерватор В Ялте выберут лучшие фото и видео самоизолированных В Крыму два новых случая коронавирусной инфекции

© pixabay.com

В Крыму 35 медицинских работников могли заразится коронавирусом.

Об этом на заседании штаба по борьбе с распространением COVID-19 заявила главный санитарный врач РК и Севастополя Наталья Пеньковская.

«За сутки подтверждено два новых случаях, они из ранее выявленных очагов, это контакты ранее заболевших. Они были обследованы в соответствии с порядком госпитализации. В Бахчисарайском районе, как мы и говорили, круг контактов будет расширен: было 62 человека, сейчас – 115. Из них 35 - медицинские работники. Они были на похоронах, на траурных мероприятиях. Там были и приезжие. Поэтому списки будем дополнять и расширять», - заявила Наталья Пеньковская.

Читайте: Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка на утро 23 апреля

Кроме того, по ее словам, в обсерватор направлены и крымчане, прибывшие из Таиланда.

«Завершены мероприятия по лицам, приехавшим из Таиланда, поведены все дезинфекционные мероприятия, людям вручены постановления об обязательной изоляции в условиях обсерватора. Они находятся в евпаторийском обсерваторе. Все прошло спокойно», - сказала Наталья Пеньковская.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Крыму всех туристов из Таиланда все-таки поместили в обсерватор. На 10-й день они будут обследованы на коронавирус.

Сегодня : В Крыму два новых случая коронавирусной инфекции. По состоянию на 23 апреля в Крыму зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.

Сегодня : Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка на утро 23 апреля. В Севастополе по состоянию на утро 23 апреля в стационаре инфекционной больницы находятся 20 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Сегодня : В борьбе с коронавирусом россияне стали активно скупать соль. На фоне пандемии коронавируса в России фиксируется повышенный спрос на пищевую соль.