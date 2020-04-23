В Крыму 35 медицинских работников могли заразиться COVID-19

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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23 апреля 2020
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Об этом на заседании штаба по борьбе с распространением COVID-19 заявила главный санитарный врач РК и Севастополя Наталья Пеньковская.
«За сутки подтверждено два новых случаях, они из ранее выявленных очагов, это контакты ранее заболевших. Они были обследованы в соответствии с порядком госпитализации. В Бахчисарайском районе, как мы и говорили, круг контактов будет расширен: было 62 человека, сейчас – 115. Из них 35 - медицинские работники. Они были на похоронах, на траурных мероприятиях. Там были и приезжие. Поэтому списки будем дополнять и расширять», - заявила Наталья Пеньковская.
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Кроме того, по ее словам, в обсерватор направлены и крымчане, прибывшие из Таиланда.
«Завершены мероприятия по лицам, приехавшим из Таиланда, поведены все дезинфекционные мероприятия, людям вручены постановления об обязательной изоляции в условиях обсерватора. Они находятся в евпаторийском обсерваторе. Все прошло спокойно», - сказала Наталья Пеньковская.
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